مورينيو يستنزف خزينة مانشستر

لندن - د ب أ: أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن مدربه البرتغالي السابق جوزيه مورينيو كلف خزينة النادي 6ر19 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار ). وتحسنت نتائج يونايتد منذ رحيل المدرب المثير للجدل في شهر ديسمبر الماضي، حيث حقق عشرة انتصارات خلال آخر 12 مباراة، تحت قيادة مدربه النرويجي المؤقت أولي جونار سولسكاير، الذي تولى المسؤولية خلفاً لمورينيو، وكشفت الأرقام المالية الخاصة بالنادي المقدمة إلى بورصة نيويورك، عن حجم المبالغ المدفوعة إلى مورينيو وطاقمه الفني المساعد بعد فسخ عقودهم.

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