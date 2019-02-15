اشتباكات بين جماهير لاتسيو وإشبيلية

روما - د ب أ:
تعرض ثلاثة أشخاص للطعن في المشاجرات التي جرت بين جماهير فريق لاتسيو الإيطالي وإشبيلية الإسباني قبل يوم من المباراة التي جمعت بين الفريقين بالدوري الأوروبي أمس الخميس، وذلك وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الإيطالية.
وتم نقل إسبانيين وأمريكي إلى المستشفى بعد اشتباكات متكررة والتي أفادت وسائل الإعلام أنها بدأت في حانة بالقرب من الكولوسيوم في وسط مدينة روما دائماً ما يرتادها عشاق لاتسيو.
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