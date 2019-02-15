الخريطيات يصرف النظر عن موهي والغزوفي

متابعة - حسام نبوي:

صرفت إدارة نادي الخريطيات النظر عن التعاقد مع الإيفواري موهي، وذلك لعدم اجتياز اللاعب للفحص الطبي، كما صرفت النظر عن التعاقد مع المغربي رضا الله الغزوفي الذي كان قريباً من الانضمام لصفوف الفريق وذلك لعدم اقتناع الجهاز الفني بإمكاناته كما دخلت إدارة النادي في مفاوضات جادة مع عدة لاعبين لإكمال عقد المحترفين بالفريق بعد رحيل الجزائري حمرون يوغرطة وعدم انضمام موهي، وتبدو المهمة صعبة نظراً للتوقيت، وعدم وجود فرصة للاختيار بين لاعبين مميزين.

هذا وقد اختتم الفريق استعداداته لمباراته التي ستقام مساء اليوم أمام الأهلي والتي يسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وخاض الفريق مرانه الأخير بانتظام جميع اللاعبين بمن فيهم الجزائري حساني المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق.