صناديق الاستثمار الأوروبية تفقد 100 مليار دولار

باريس ـ د ب أ:

بعد تحذير العديد من صناديق الاستثمار الأوروبية من أن الربع الأخير من العام الماضي سيكون عاماً سيئاً بالنسبة لها، أظهر تقرير صادر عن شركة إدارة صناديق استثمار فرنسية أن صناديق الاستثمار المفتوحة الأوروبية فقدت حوالي 100 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام نتيجة سحب العملاء أموالهم. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيف بيير، الرئيس التنفيذي لشركة «أموندي إس.أيه» الفرنسية لإدارة صناديق الاستثمار، القول إن قيمة الأموال التي خرجت من الصناديق زادت على قيمة التدفقات إليها خلال الربع الأخير من العام الحالي، بمقدار 4ر7 مليار دولار، في الوقت الذي سجلت فيه أغلب شركات إدارة صناديق الاستثمار الأوروبية زيادة الأموال الخارجة عن الأموال الوافدة في نهاية العام الماضي. في الوقت نفسه، ما زالت شركات إدارة الأصول الأوروبية متمسكة بأهدافها للعام الحالي، حيث يستهدف بيير جذب 50 مليار يورو (57 مليار دولار) سنوياً، على الأقل، حتى عام 2020. وكان إجمالي رؤوس الأموال التي جذبتها شركته في العام الماضي أقل بمقدار 8 مليارات دولار عن المستهدف. وفي شركة «دي.دبليو.إس جروب»، أبقى الرئيس التنفيذي أسوكا فويهرمان على أهدافه متوسطة المدى، وهي جذب حوالي 20 مليار يورو سنوياً، رغم اعترافه بأنها أهداف طموحة، وذلك خلال مقابلة مع «بلومبرج» مؤخراً.