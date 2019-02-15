موسكو ـ رويترز: قالت وزارة الاقتصاد الروسية إن روسيا أنتجت 314.42 طن من الذهب و1119.95 طن من الفضة في 2018. وفي السنة السابقة، بلغ إنتاج الذهب الروسي 306.9 طن والفضة 1044.3 طن.

كانت هذه تفاصيل خبر 314 طناً إنتاج روسيا من الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الراية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.