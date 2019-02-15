البنك الدولي يطالب لبنان بإصلاح قطاع الكهرباء

بيروت ـ رويترز: قال البنك الدولي ومسؤولون بالأمم المتحدة إنه يجب على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تعطي أولوية لإصلاح قطاع الكهرباء بعد أن قضت أشهرا في خلافات بشأن تشكيل مجلس الوزراء، وأن تسعى إلى معالجة الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي وما تتحمله الدولة من تكاليف ضخمة. وتم أخيرا تشكيل الحكومة وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إن لبنان بحاجة إلى إصلاحات جريئة. ويعاني لبنان من نمو ضعيف على مدى سنوات ولديه واحد من أكبر الديون العامة في العالم بالمقارنة مع حجم اقتصاده. وتعهد مانحون دوليون باستثمار مليارات الدولارات في البنية التحتية الضعيفة للبنان للمساعدة في تحريك الاقتصاد، وقال ساروج كومار جا المدير الإقليمي المعني بلبنان والعراق وسوريا والأردن وإيران في البنك الدولي إن الكهرباء «هي المجال الذي نريد التحرك فيه سريعاً جداً» مع جلب البنك لتمويل بشروط ميسرة للمساعدة في الإصلاحات.

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