جوجل تنفق 13 مليار دولار على البيانات

واشنطن ـ رويترز: قالت شركة جوجل إنها ستنفق أكثر من 13 مليار دولار على مراكز للبيانات ومكاتب في أمريكا. وقالت جوجل: هذه الاستثمارات الجديدة ستعطينا القدرة على استخدام عشرات الآلاف من الموظفين وستمكننا من خلق أكثر من عشرة آلاف وظيفة جديدة بقطاع التشييد في عدة ولايات أمريكية.

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