3 مشاريع عاجلة لدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا

الدوحة - قنا:

تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» بدعم الشعب السوري الشقيق، وقع صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، أمس، اتفاق منحة، لدعم الأوضاع الإنسانية للأشقاء السوريين في سوريا ولبنان للعام الحالي 2019.

وأوضح صندوق قطر للتنمية، أن هذا الاتفاق يعد جزءا من المنحة التي خصصت مؤخرا للأشقاء السوريين بقيمة 50 مليون دولار، ويبلغ قيمته 18 مليونا و165 ألفا و880 ريالا قطريا، ويضم ثلاثة مشاريع يستفيد منها حوالي 108 آلاف و500 شخص، و5 آلاف عائلة.

أول هذه المشاريع «استجابة طوارئ عاجلة» للعائلات المتضررة في مخيمات الشمال السوري حيث سيخدم المشروع 9 آلاف مستفيد، وتقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 7.3 مليون ريال، ويشمل توزيع مواد الإيواء بما فيها الخيم والعوازل وحقائب الملابس الشتوية.

والمشروع الثاني عبارة عن «توزيع مواد إغاثية شتوية في ريف الشمال السوري»، حيث يستفيد منه 39 ألف شخص وتقدر تكلفته ب5.8 مليون ريال، ويشمل توزيع مواد الإغاثة الشتوية من حقائب الملابس الشتوية، والبطانيات، وأجهزة التدفئة.. بينما المشروع الثالث «توزيع مواد شتوية للاجئين السوريين في مدينة عرسال اللبنانية»، حيث تبلغ قيمة المشروع 5 ملايين ريال، ويبلغ عدد المستفيدين 60 ألفا و500 شخص، ويشمل توزيع البطانيات والفرش على العوائل السورية في لبنان، بالإضافة إلى تأهيل الخيم وتزويدها بوقود التدفئة، وتوزيع سلال الأغذية على 5 آلاف عائلة لمدة شهرين.

Advertisements

وفي هذا السياق أوضح السيد خليفة جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، أن هذا الاتفاق يهدف إلى وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لأكبر عدد من المستفيدين بشكل سريع، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الشتوية في شمال سوريا.

بدوره قال السيد يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، إن هذه المشاريع تندرج في إطار دعم جهود دولة قطر الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين للتخفيف من معاناتهم ودعمهم بالمستلزمات الحياتية والمعيشية الأساسية.

وثمن الكواري التنسيق المستمر والشراكات القوية بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية والتي تندرج ضمن جهود الدولة للاهتمام بالعمل الإنساني ومساعدة المحتاجين حول العالم.