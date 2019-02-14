تخصصات جديدة لطب أعصاب الأطفال بسدرة

الدوحة - قنا:

أعلن مركز سدرة للطب عن إطلاق خدمات جديدة في تخصصات فرعية لطب أعصاب الأطفال وأدخل أحدث التكنولوجيات في المجال مع العمل على إجراء دراسة بحثية سريرية لفهم وتطوير الرعاية والعلاج المقدمين للأطفال المصابين بالصرع.

وأنشأ قسم طب أعصاب الأطفال في سدرة للطب معملاً للاختبارات التشخيصية العصبية لتوفير خدمات تخطيط كهربية الدماغ لمرضى العيادات الخارجية وخدمات تخطيط كهربية الدماغ المنزلية المتنقلة، وذلك لقياس نشاط الدماغ وتقييم الأطفال المشتبه في إصابتهم بالصرع أو من تأكدت إصابتهم.

وأقيمت أيضاً وحدة لمراقبة الصرع توفر مراقبة متزامنة مصورة لتخطيط كهربية الدماغ على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع حيث ساعدت في تشخيص حالة الكثير من الأطفال بدقة.

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كما افتتح قسم طب الأعصاب عيادات جديدة في تخصصات فرعية بما في ذلك عيادة التصلب الحدبي وعيادة الصداع وعيادة الصرع المركب وعيادة النظام الغذائي المولد للكيتون وعيادة فرط التوتر التشنجي حيث تستكشف العيادات جميع خيارات العلاج الممكنة قبل التفكير في إجراءات جراحات الأعصاب.

وقال الدكتور خالد زامل رئيس قسم طب أعصاب الأطفال في سدرة للطب، إن المركز لديه كادر طب أعصاب عالمي المستوى مع استخدام التكنولوجيا المتطورة التي سمحت بتقديم الرعاية للمرضى بطريقة أكثر تكاملاً على غرار خدمة تخطيط كهربية الدماغ المتنقلة التي مكنت من مراقبة حالة العديد من المرضى في المنزل مع ضمان نفس مستوى العلاج والرعاية دون الحاجة إلى وجودهم في المستشفى.

وأوضح أنه بالإضافة إلى الخدمات السريرية المقدمة حالياً يجري قسم طب أعصاب الأطفال أبحاثاً ستعمق من فهم بيئة صرع الطفولة في قطر وستتيح اتباع نهج مخصص لعلاج المرض المزمن.