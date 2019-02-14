ابن سلمان حطم آمال الإصلاح بالسعودية

واشنطن - وكالات:

قال السيناتور الأمريكي الديمقراطي ديك ديربن إن آمال الإصلاح الحقيقي في السعودية تحطمت بعنف تحت حكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأضاف ديربن -في سلسلة تغريدات عقب لقائه إنصاف حيدر زوجة المعتقل السياسي السعودي رائف بدوي- إن أسباب تحطم هذه الآمال هي بقاء بدوي بالسجن، والقتل المتعمد للصحفي جمال خاشقجي، وسجن وتعذيب أصوات مسالمة أخرى تدعو إلى التغيير. وأكد أن ممارسات السعودية “البربرية” ستنعكس على تصويته مستقبلا بشأن التعاون وبيع الأسلحة للرياض. وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية إلينوي إن من المؤسف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اختارت تجاهل انتهاء المهلة المتعلقة بقانون ماجنيتسكي، وعدم تقديم التقرير الخاص بمقتل خاشقجي. وكان ديربن يشير إلى مهلة الـ 120 يومًا التي أعطاها أعضاء عديدون في الكونجرس لإدارة ترامب لتحديد المسؤولين عن اغتيال خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. ولم يمتثل البيت الأبيض للمهلة التي انتهت يوم الجمعة الماضي، بينما تعهد أعضاء في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالتحرك من أجل محاسبة الضالعين في مقتل الصحفي السعودي. ويتهم العديد من أعضاء الكونجرس ولي العهد بالضلوع في جريمة الاغتيال، ويضغطون لفرض عقوبات على الرياض تشمل وقف مبيعات الأسلحة، ووقف الدعم الأمريكي للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن. كما تتعلق الضغوط داخل الكونجرس بأوضاع حقوق الإنسان بالسعودية في ظل الاتهامات الموجهة للمملكة بممارسة انتهاكات جسيمة ضد معتقلي الرأي لديها ومنهم نساء.