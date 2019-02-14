قطر وتركيا تعززان التعاون العسكري

الدوحة - قنا:

اختتمت هنا أمس أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا القطرية - التركية المشتركة، والتي عقدت على مدى ثلاثة أيام.

حضر الختام سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المُسلحة، وسعادة الفريق متين غوراك الرئيس الثاني لهيئة الأركان العامة التركية. يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، وضمن اجتماعات اللجنة السنوية، لمُراجعة ما تم تحقيقه في السنوات السابقة ودراسة مجالات التعاون في المستقبل، وتقييم الأوضاع العسكرية والتحديات في المنطقة، والحرب على الإرهاب. وعلى هامش اجتماع اللجنة العليا المشتركة، اجتمع سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة أمس، مع سعادة الفريق متين غوراك الرئيس الثاني لهيئة الأركان العامة التركية. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون العسكري وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحقين العسكريين لكلا البلدين.