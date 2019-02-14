الدوحة - قنا: اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أمس مع سعادة السيدة زينب عبدي معلم حرم فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد. تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتوفير التعليم والصحة في المناطق المهمشة. وأقامت صاحبة السمو مأدبة غداء تكريمًا لحرم فخامة الرئيس الصومالي والوفد المرافق لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشيخة موزا تجتمع مع حرم الرئيس الصومالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الراية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.