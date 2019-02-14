ختام حافل لدولية جمال خيل الجزيرة العربية

متابعة - أحمد سليم

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أسدل الستار على بطولة قطر الدولية لجمال خيل الجزيرة العربية الأصيلة التي نظمها نادي السباق والفروسية في الساحة الغربية بسوق واقف ضمن التعاون القائم بين النادي والسوق، وسط مُشاركة كبيرة من المرابط الكبيرة والملاك الأهالي.

وشهد اليوم الختامي للبطولة التي استمرّت لمدة 3 أيام تتويج الفائزين الأبطال والبطلات على مُستوى الأمهر والمهرات والأفرس والأفحل، حيث جاءت المُنافسة شرسة للغاية، لاسيما في ظلّ تقارب النقاط بين جميع المُتنافسين.

وحصل المهر «شمان الناصر»، ملك مربط الناصر على المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة الأمهر الأبطال لعمر سنة، وجاء في المركز الثاني المهر «نعيم الوعب»، ملك مزرعة الوعب، وحلّ ثالثاً المهر «لهيب جذاع».

وفي مُنافسات المهرات البطلات لعمر سنة واحدة حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية المهرة «ريانة آل سريع»، ملك مربط آل سريع، وحصلت على الفضية المهرة ربما الناصر ملك مربط الناصر، الذي فاز أيضاً بالميدالية البرونزية من خلال المهرة بهيرة الناصر.

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وفى فئة المهرات عمر عامين، حصلت على الميدالية الذهبية المهرة «نادرة الناصر»، ملك مربط الناصر، وعلى الفضية المهرة «مجيدة الريان»، ملك مزرعة الريان، وعلى البرونزية المهرة «نائلة الناصر»، ملك مربط الناصر. وفي فئة الأمهر الأبطال عمر عامين وثلاثة أعوام، حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية المهر «دخان الريان»، ملك مزرعة الريان، وعلى المركز الثاني والميدالية الذهبية المهر «عصفور الريان»، ملك مزرعة الريان أيضاً لتسيطر على قمة هذه الفئة، وجاء ثالثاً المهر «آر بي غازي».

وفي فئة الأفرس البطلات حصلت الفرس «نور الريان»، ملك ملك الشيخ مشعل بن عيسي آل ثاني مالك مربط العليا على المركز الأول والميدالية الذهبية، ونالت الفرس «دولت الشقب»، ملك الشقب الميدالية الفضية، وحصلت الفرس «الجود النايف»، ملك مربط النايف على الميدالية البرونزية.

وفي فئة الأفحل الأبطال حصل الفحل «منتصر لفان»، ملك جاسم قايد المهندى على المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما جاء الفحل «بشير الريان» ملك مزرعة الريان في المركز الثاني وحصل على الفضية، وجاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية الفحل «هلال الوعب»، ملك مزرعة الوعب. كما تمّ تكريم مجموعة الحكام الدوليين المعتمدين لدى «الإيكاهو»، وهي المنظمة العالمية المعنية بمسابقات جمال الخيل حول العالم الذين شاركوا في إدارة المُنافسات.