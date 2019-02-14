الوكرة يضرب مسيمير ويشعل دوري الثانية

متابعة - حسام نبوي

أشعل فوز الوكرة ومعيذر مساء أمس على حساب مسيمير والشمال المنافسة على قمة دوري الدرجة الثانية الذي عزز الوكرة موقفه به بالانتصار الرائع على مسيمير بأربعة أهداف مقابل هدف، منحه ثلاث نقاط جعلته ينفرد بالصدارة برصيد 25 نقطة وارتفع رصيد معيذر إلى 21 نقطة بعد فوزه على الشمال بهدفين بينما تجمد رصيد مسيمير عند 13 نقطة والشمال عند 4 نقاط فقط.

وبالنظر إلى مباراتي الأمس اللتين أقيمتا في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري الدرجة الثانية على استاد سعود بن عبد الرحمن بنادي الوكرة فقد تمكن الوكرة من تحقيق الفوز على مسيمير بأربعة أهداف مقابل هدف بعد مباراة قدم خلالها الموج الأزرق مستوى رائعا للغاية توجه بالأهداف الجميلة، حيث جاء شوط المباراة الأول وكراوياً تماماً حيث سيطر الموج الأزرق على مجريات اللعب واستغل أخطاء مسيمير بشكل مميز للغاية ونجح في تسجيل هدفين في الدقيقة 28 عن طريق اللاعب باسكو من تصويبة متقنة رائعة للغاية سكنت الشباك لتفتح الطريق أمام الوكراوية لتقديم مباراة جيدة هجومياً، حيث اندفع مسيمير للهجوم على أمل التعويض ليرد عليه الوكرة بقوة ويضيف نانا بوكو الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الدقيقة 33 من انفراد تام بالمرمى، لتشتعل المباراة وكاد الوكرة أن يضيف الهدف الثالث عندما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للموج الأزرق إلا أن عمر علي أهدرها بغرابة شديدة، واستمرت المتعة والإثارة حتى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة حيث أضاف نانا بوكو أفضل لاعبي اللقاء الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة رأس مميزة للغاية لينتهي الشوط الأول بتقدم الوكرة بثلاثة أهداف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمر التفوق الوكراوي الذي ارتدى ثوب الإجادة وكاد عمر علي أن يضيف الهدف الرابع مبكراً في الدقيقة 48 عندما سدد كرة قوية جداً من خارج منطقة الجزاء ارتدت من العارضة لتضيع فرصة تسجيل هدف آخر للوكرة، وتوالت هجمات الوكراية، وفي الدقيقة 68 أضاف عمر علي الهدف الرابع للموج الأزرق من ضربة رأس، وفي الدقيقة 84 استغل مسيمير خطأ دفاعياً للوكرة وسجل هدف تقليص الفارق عن طريق أحمد الدوني، ولم تشهد الدقائق الأخيرة إضافة المزيد من الأهداف لتنتهي المباراة بفوز الوكرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

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فوز معيذر

وفي مباراة معيذر والشمال، تمكن معيذر من تحقيق الفوز بهدفين دون رد سجلهما مصعب محمد اللحام، في الدقيقة 37 و77، وشهدت المباراة حالة طرد للاعب معيذر محمد فؤاد عمر في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، حيث جاءت المباراة قوية من كلا الطرفين إلا أن معيذر استطاع أن يحقق الأفضلية ويسجل هدفي اللقاء ليحقق فوزاً منحه فرصة جديدة للاستمرار في مطاردة الوكرة على صدارة جدول الترتيب.

هذا وتختتم مباريات الجولة الثالثة عشرة بمواجهة هامة أيضاً تجمع بين فريقي البدع والمرخية، حيث يدخل المرخية المباراة ورصيده 18 نقطة وفي حالة فوزه على البدع يتساوى في عدد النقاط مع معيذر وتشتعل المنافسة بينهما، في حين أن البدع لن يكون نداً سهلاً حيث إنه تمكن من عرقلة معيذر في الجولة الماضية وألحق به الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وهو بالفعل قادر على بعثرة حسابات المرخية لذلك لن تكون سهلة على الإطلاق بين الفريقين.