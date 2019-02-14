فعالية تجسّد العلاقة بين قطر والسودان

الدوحة - الراية : شارك أشقاؤنا بالسودان الشعب القطري احتفاله باليوم الرياضي للدولة أول أمس وفوزه الأدعم بكأس آسيا، حيث أقامت روضة القبس احتفالية مميزة بحضور سعادة سفيرنا بالخرطوم والقنصل ومديرة الروضة والعديد من الأطفال تواكباً مع الاحتفالات التي انطلقت في جميع أرجاء الدولة، واحتفالاً بهذه المناسبة المميزة للتشجيع على ممارسة الرياضة. وسادت الاحتفال مشاعر الحب والتقدير من الشعب السوداني الشقيق إلى قطر ممثلة في أركان السفارة. وخرجت الاحتفالية بشكل مميز جسد أسمى معاني الأخوة بين البلدين.

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