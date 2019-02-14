وفد ياباني يُحاضر في أكاديمية أسباير

استقبلت أكاديمية أسباير صباح أمس مسؤولين من أكاديمية تسوكوبا اليابانية الدولية للدراسات الرياضية (تياس) والوكالة اليابانية لمكافحة المنشطات (جادا) لإلقاء محاضرة أمام طلاب الأكاديمية حول برامج الإرث المتعلقة ببطولة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها اليابان العام المقبل والحديث عن أهمية مكافحة المنشطات.
وجاءت هذه المُحاضرة في ظل اقتراب استضافة اليابان لأولمبياد 2020 وكثرة الأسئلة حول طبيعة الإرث الذي ستصنعه البطولة والفوائد التي ستعود بها على الدولة المستضيفة ومجتمعها وشعبها ودور اليابان في قضية مكافحة المنشطات في المجال الرياضيّ.
من جانبه أشار تاكومي كيشي، مدير مشروع برنامج «الرياضة من أجل الغد» الذي تندرج أكاديمية تسوكوبا تحت مظلته، خلال المُحاضرة إلى التعاون الوثيق بين اليابان وقطر في مختلف جوانب تنظيم وإدارة أهم حدثين رياضيين في العالم، وهما كأس العالم في قطر 2022 وأولمبياد طوكيو 2020، وأهمية الإرث الذي ستصنعه هذه البطولات.
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