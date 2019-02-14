مراجعة شاملة لقوانين الطيران

الدوحة- الراية :

أشاد سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذيّ لمجموعة الخُطوط الجوية القطرية بـ «إعلان الدوحة» الصادر عن قمّة كابا للسياسة الجوية وتنظيم الطيران الذي استضافته دولة قطر مؤخراً، وذلك لأنه يدعو إلى مُراجعة جِذريّة لأطر العمل الحالية للقوانين المُنظمة لقطاع الطيران.

وتزامن إعلان الدوحة مع مرور 75 عاماً على الإعلان عن اتفاقية شيكاغو، والتي نصّت على تأسيس المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو)، بالإضافة إلى إرساء مجموعة من القواعد العالمية للمجال الجوي والسلامة الجوية والسفر جوّاً.

وقال سعادة السيد أكبر الباكر: إن الخُطوط الجوية القطرية تؤيد إعلان الدوحة، وتدعو جميع شركات الطيران والحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى الانضمام إليها في دعم هذا الإعلان.

وأكّد الإعلان على ضرورة إجراء مُراجعة جدية لاختبار مدى ملاءمة هذا الإطار لقطاع الطيران اليوم، حيث يساهم قطاع الطيران اليوم بـ10% من الناتج المحلي العالمي ومن المهم جداً التقيد بنظم اقتصادية تمّ تصميمها لتلبية ظروف مُتباينة.

كما دعا إعلان الدوحة الحكومات بالتخفيف من القيود المفروضة على ملكية شركات الطيران والقواعد المنظمة لذلك، التي تستند إليها أنظمة الخدمات الجوية الثنائية وتقييد الوصول إلى الأسواق، وتكثيف الجهود لتشجيع التحرير متعدد الأطراف، على سبيل المثال التحرير الذي يروج له الاتحاد الأوروبي وتعزيز الاستدامة، (بمعناها واسع النطاق)، في قطاع الطيران، إلى جانب الحديث بشكل فعّال عن فتح الحوار حول السياسة الجوية وتعزيز المشاركة بها بأعلى المستويات. ويأتي إعلان الدوحة بعدما أعلنت مؤخراً دولة قطر والاتحاد الأوروبي عن اختتام المُفاوضات لاتفاقية النقل الجوي الشاملة.

وأكّد سعادة السيد أكبر الباكر في هذا الإطار أن دولة قطر أصبحت أول دولة خليجية تختتم المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية النقل الجوي الشاملة، ويتماشى هذا الإعلان مع إعلان الدوحة «لنثبت للعالم التزامنا ببناء الثقة بين الأمم والتغلب على الخوف من المنافسة وتحقيق أقصى استفادة من مزايا التحرير والمنافسة».

وكان السيد هنريك هولولي، المدير العام للحركة والنقل في المفوضية الأوروبية، قد أشاد في ختام قمة كابا بإعلان الدوحة وقال يعتبر الإعلان أفضل اختتام للقمة.

وتشغّل الخطوط الجوية القطرية حالياً أسطول طائرات حديثاً يضمّ أكثر من 230 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وحازت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن تدشين رحلاتها إلى العديد من الوجهات الجديدة، بما في ذلك غوتنبرغ في السويد، ومومباسا في كينيا، ودا نانغ في فيتنام. كما ستضيف الناقلة الوطنية لدولة قطر عدداً من الوجهات الجديدة إلى شبكتها المتنامية في عام 2019، بما في ذلك فاليتا في مالطا، وغيرها الكثير.

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بمشاركة أكثر من 400 علامة تجارية للمجوهرات والساعات واللؤلؤ

القطرية شريك الطيران الرسمي لمعرض قطر 2019

استعراض مقاعد درجة رجال الأعمال كيو سويت

الدوحة - الراية : أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن رعايتها لمعرض قطر 2019 كشريك الطيران الرسمي. وسيُقام المعرض خلال الفترة من 20 حتى 25 فبراير 2019 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وسيشهد مشاركة أكثر من 400 علامة تجارية دولية، بالإضافة إلى استقطابه نخبة من العاملين في مجال المجوهرات والساعات محلياً ودولياً، من أجل عرض إبداعاتهم التقليدية والعصرية.

وسوف يتيح معرض قطر 2019 الفرصة أمام الزوّار للاستمتاع برحلة رائعة إلى عالم المجوهرات والساعات واللؤلؤ، حيث يلتقي الجمال بالفن لسرد القصة التي ألهمت المصممين لتحضير كل جوهرة. ويفتح هذا المعرض أبوابه لجميع الخبراء في مجال المجوهرات والساعات، ويوفّر فرصة لا تعوّض للزوّار للتفاعل مع العلامات التجارية العالمية والمصممين المبدعين في أجواء حصرية. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يسرّ الخطوط الجوية القطرية المشاركة في معرض قطر 2019 كشريك الطيران الرسمي. وأضاف: ويتسم هذا المعرض بخصوصيته وجماله، ورقي المجوهرات والساعات واللؤلؤ التي سيتم عرضها خلال الفعاليات، ليصبح هذا المعرض بذلك ضمن أفضل الأحداث التي يمكن من خلالها استعراض الضيافة العربية الأصيلة التي تشتهر بها دولة قطر. ونتطلع إلى الترحيب بجميع الزوار إلى معرض قطر 2019».

كما سيحظى زوّار معرض قطر بالفرصة لتجربة مقاعد درجة رجال الأعمال كيو سويت الحائزة العديد من الجوائز العالمية خلال عرض هذه المقاعد ضمن فعاليات المعرض. وتعد مقاعد كيو سويت الأولى من نوعها التي تمكّن المسافرين في المقاعد المتجاورة من تحويلها إلى سرير مزدوج لأول مرة على درجة رجال الأعمال. وتتيح الفواصل والشاشات المتحركة الفرصة أمام زملاء العمل والأصدقاء والعائلات الذين يسافرون معاً لدى جلوسهم في المقاعد الأربعة في منتصف المقصورة لتحويل مقاعدهم إلى جناح خاص يمكنهم من العمل وتناول الطعام وقضاء أجمل الأوقات معاً.

وحازت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.