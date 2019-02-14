31 ألف مشارك في الفعاليات الرياضية

الدوحة -الراية :

قالت Ooredoo إن الفعاليات التي أقامتها بحديقة متحف الفن الإسلامي في اليوم الرياضي للدولة حققت نجاحاً باهراً على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أن 31 ألف شخص قد شاركوا بالأنشطة المتعددة التي نظمتها بهذه المناسبة، وسط أجواء مليئة بالنشاط والحيوية والمرح.

كما شهدت الفعالية مباراة كرة قدم بين فريق Ooredoo وفريق نجوم الأندية القطرية، شارك فيها بعض من نجوم المنتخب القطري المتوجين مؤخراً بلقب كأس آسيا، من بينهم قائد المنتخب حسن الهيدوس.

واستمتع المشاركون بالطقس الرائع والأجواء المميزة بالنشاط والحيوية. كما حقق المشاركون بعروض Ooredoo رقماً ضخماً بعدد الخطوات قبل وأثناء المشاركة بالأنشطة وصل إلى 75,185,264 خطوة خلال اليوم.

وأعرب سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة Ooredoo عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أنشطة Ooredoo خلال اليوم الرياضي للدولة، مؤكداً اعتزازه لرؤية الأعداد الكبيرة من أفراد المجتمع الذين توافدوا على حديقة المتحف لمشاركتنا الأجواء المميزة.

كما أعرب عن سعادته بمشاركة الحاضرين مختلف الأنشطة والرياضات، ورؤية كل هؤلاء المشاركين، كباراً وصغاراً، يستمتعون برياضاتهم المفضلة ويجربون أخرى جديدة، ويتحلون بالنشاط.

وقال إن Ooredoo تحرص على دعم الفعاليات التي تشجع على ممارسة الرياضة واتباع أنماط حياة صحية ضمن إطار استراتيجية الشركة للمسؤولية المجتمعية، ونحن سعداء بأننا تمكنا من المشاركة بمثل هذه الفعالية التي تحظى بشعبية كبيرة كل عام. متمنيا للجميع الصحة والحفاظ على لياقتهم البدنية.

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وحرصت Ooredoo على توفير أنشطة تناسب جميع الأعمار، من الأطفال إلى كبار السن، وجميع مستويات اللياقة البدنية من المبتدئين إلى المحترفين. كما عملت الشركة على تنويع الأنشطة لضمان أن يتمكن الجميع من الاستمتاع بممارسة رياضاتهم المفضلة أو تجربة أنشطة جديدة.

وقد تم تقسيم حديقة متحف الفن الإسلامي إلى 6 مناطق، ابتداء بمنطقة الأطفال التي ضمت مجموعة من الألعاب والسباقات والمغامرات والألعاب المطاطية. أما المناطق الأخرى، فضمت ألعاب البلياردو وتنس الطاولة و»البيبي فوت»، إلى جانب تقديم دروس احترافية في قيادة الدراجات الهوائية ودروس الزومبا والأيروبيكس.

كما خصصت الشركة منطقة خاصة ضمت أكشاك الطعام التي قدمت وجبات ومشروبات صحية، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للوضوء والصلاة لكل من الرجال والسيدات.

وسواء تعلق الأمر بمنافسة في الكرة الطائرة أو حضور درس بقيادة الدراجات الاحترافية أو مباراة بشد الحبل، فقد حرصت الشركة على تشجيع جميع الحاضرين على ممارسة الرياضة وتثقيفهم حول أهمية الحفاظ على اللياقة البدنية والنشاط بشكل يومي كجزء لا يتجزأ من رسالتها لنشر أنماط الحاية الصحية في قطر.

وكانت Ooredoo قد أطلقت عرضاً مميزاً لتشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة خلال اليوم الرياضي للدولة. وقدمت الشركة 200 ميجابايت لكل 2019 خطوة يمشيها العميل، مع إمكانية الحصول إلى 1 جيجابايت عند الوصول 10,000 خطوة. كما قدمت 500 ميجابايت بيانات مجانية للعملاء عند تمرير هواتفهم على رمز QR الذي وضعته الشركة في حديقة المتحف لتشجيعهم أكثر على الذهاب إلى الموقع ومشاهدة الفعاليات عن قرب. وبلغت كمية البيانات المجانية التي قدمتها Ooredoo خلال اليوم الرياضي للدولة أكثر من 7,000 جيجابايت، حصل عليها جميع من شارك بالمشي أو الحضور إلى موقع الفعاليات.

وكجزء من احتفالية الشركة باليوم الرياضي للدولة، أطلقت Ooredoo مسابقة أخرى للتعرف على أهداف العملاء خلال عام 2019. ومن خلال هذه المسابقة، طلبت الشركة من العملاء إرسال صورة أو مقطع فيديو لأنفسهم يشرحون من خلاله أهدافهم لهذا العام. وفاز بالمسابقة كل من بدر أبو ياسين وتمارا أنور، وحصل كل منهما على 500,000 نقطة نجوم. ويمكن استبدال نقاط بالعديد من المكافآت من Ooredoo أو لدى شركاء برنامج نجوم.