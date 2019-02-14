قطر للبترول تزوّد اليابان ب 200 ألف طن نافثا

ا لدوحة - الراية :

وقّعت قطر للبترول، بصفتها الوكيل التسويقي لشركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة، اتفاقية لتزويد شركة ماروبيني اليابانية بما مجموعه 200 ألف طن من النافثا الخفيفة لمدة خمسة أعوام اعتباراً من شهر يناير الماضي.

وهذه هي الاتفاقية الثالثة من نوعها التي توقّعها قطر للبترول مع شركة ماروبيني منذ بدء التعاملات التجارية بينهما في مجال النافثا قبل أكثر من ثلاثة عقود، حيث كانت الشركتان قد وقّعتا عقدين مماثلين في الثالث من شهر أكتوبر الماضي.

وأعرب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق طويل الأجل هو الثالث من نوعه، لافتاً إلى أنه يُعزّز من شراكة قطر للبترول مع شركة ماروبيني ويعكس قدرتها المتنامية في إنتاج وتصدير النافثا للسوق الآسيوية بأمان وبشكل موثوق.

وأضاف سعادة المهندس الكعبي أن قطر للبترول تتعاون مع ماروبيني منذ عقود حيث بنتا معاً علاقة تتميز بالثقة في مختلف جوانب صناعة الطاقة، مؤكداً استمرار قطر للبترول بالتعاون معها ومع الطيف الكبير من شركاء قطر للبترول وعملائها لتوسيع رقعة تواجد قطر العالمي.

من جهته، قال السيد فوميا كوكوبو، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة ماروبيني: إن قطر للبترول وماروبيني تستمران كشريكين استراتيجيين في إيجاد المزيد من سبل التعاون في صناعة الطاقة.. مؤكداً أن اتفاقية مبيعات النافثا طويلة الأمد هذه، كواحدة من ثلاث اتفاقيات مماثلة، تعكس مستويات الثقة العالية والتعاون التي تشكّل حجر الأساس في علاقات الجانبين الثنائية وهو ما يُساهم بدعم الصناعة من خلال منتجات ذات نوعية عالية.

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كما أبدى قناعته بأنه من خلال تفاهم الجانبين القوي والمتبادل ستكون لدى شركته فرص عديدة للعمل مع قطر للبترول.

يُذكر أن قطر للبترول وشركة ماروبيني تتمتعان بشراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة. ويشمل ذلك شركة قطر للغاز المسال المحدودة (قطر غاز 1) التي تنتج وتصدّر حوالي 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المُسال سنوياً، ومصفاتي المكثفات في راس لفان (لفان 1 و2)، والتي يبلغ مجموع طاقتيهما الإنتاجية اليومية 292,000 برميل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قطر للبترول وشركة ماروبيني هما مستثمران في محطة توليد كهرباء مسيعيد المستقلة في قطر التي تنتج طاقة بقدرة 2000 ميجاواط.

وتعتبر شركة ماروبيني أكبر كيان لتداول لقيم البتروكيماويات في آسيا. وقد تلقت إمدادات مستمرة ومستقرة من مختلف درجات النافثا من دولة قطر منذ عام 1986، ما مكّنها من تقديم خدماتها لمجموعة متنوعة من المستخدمين في اليابان.