إضراب أكبر اتحاد عمال في جنوب أفريقيا

جوهانسبرج د ب أ:

يبدأ أكبر اتحاد عمال في جنوب أفريقيا اليوم احتجاجًا على مستوى الدولة، حيث يضرب المعلمون ورجال الشرطة وعمال المناجم والعاملون في شركة الكهرباء الحكومية المتعثرة «إسكوم» عن العمل، في اليوم الرابع من قطع التيار الكهربائي. ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن لوفيرت تشيلوين المتحدث باسم «الاتحاد الوطني لعمال المناجم» -التابع ل «مؤتمر نقابات عمال جنوب أفريقيا» الذي يمثل العاملين في قطاعات التعدين والطاقة والإنشاءات- القول إن الاتحاد يتوقع مشاركة أكثر من 100 ألف شخص في الإضراب.

ويبلغ عدد أعضاء «مؤتمر نقابات عمال جنوب أفريقيا» 6ر1 مليون عضو، ومن المقرر أن تبدأ الاحتجاجات الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، فيما يبدأ إضراب آخر في كيب تاون في 19 فبراير قبل تقديم وزير المالية تيتو مبويني للميزانية الوطنية. وقال تشيلوين: يمكنني أن أقول لكم إن العاملين في إسكوم غاضبون للغاية، لذلك نتوقع أن يشارك الآلاف منهم في الإضراب ... توقعاتنا هي أن يخرج أعضاؤنا بأعداد كبيرة، لأن الاتحاد الوطني لعمال المناجم هو أكثر الاتحادات تضررا من شطب الوظائف.