205 ملايين ريال تداول العقارات

الدوحة - قنا: بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجّلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير 204 ملايين و810 آلاف و148 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدّد الاستخدام. وتركّزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال والخور والذخيرة والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير الماضي 317 مليوناً و415 ألفاً و42 ريالاً قطرياً.

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