كتب - إبراهيم صلاح:

أكد عدد من المواطنين أن اليوم الرياضي هذا العام يأتي وقطر حققت إنجازات رياضيّة هامة توّجتها بالفوز في بطولة كأس آسيا 2019، وهو ما يجعل من الدوحة عاصمة الرياضة العربية والإقليمية، ومقصد الباحثين عن التميّز نظراً لما توفّره من مرافق رياضيّة متطوّرة تؤهلها لتنظيم مونديال 2022 بشكل فريد ومتميّز.

وقال هؤلاء في تصريحات خاصة ل الراية إن مشاركة أبناء قطر في فعاليات اليوم الرياضي تؤكد انتشار الوعي بأهمية الرياضة واعتمادها كسلوك يومي دائم بما يعزّز صحة الأفراد، مشيدين بجهود مؤسسات الدولة المختلفة لما قدمته من فعاليات رياضيّة مختلفة هدفت إلى خلق حالة من الوعي الرياضي لدى كافة فئات المجتمع والتحفيز على أهمية المحافظة على صحة الإنسان والبُعد عن كافة العادات الغذائية الخاطئة، مؤكدين أهمية الرياضة في تعزيز الجانب الاجتماعي بين الأسرة الواحدة والأصدقاء وكذلك في بيئة العمل، لما تقدّمه من أجواء تتصف بالتسامح والمودة، وتتعاون على فعل الصالح، وتقديم المُساعدة والعمل الجماعي.

غسان اليهري:

رسخ مفهوم الرياضة للجميع

أكد غسان اليهري، إخصائي تربوي في أكاديمية أسباير، أن اليوم الرياضي رسخ مفهوم الرياضة للجميع، وأنها غير مقتصرة على الرياضيين وإنما حق مشروع لكافة المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد، وأقامت أجهزة الدولة المختلفة العديد من المناطق لممارسة الرياضة والتشجيع عليها، لا سيما في حديقة أسباير والحدائق العامة، والشوارع الرئيسية التي جهزت بممرّات خاصة للمشاة بالإضافة إلى ملاعب الفرجان والأندية الرياضيّة والمراكز الشبابية. وطالب المواطنين والمقيمين بضرورة ممارسة الرياضة وتخصيص 30 دقيقة يومياً لذلك، والبُعد عن العادات الغذائية الخاطئة، مؤكداً أن ممارسة الرياضة بشكل مستمرّ تؤمّن حياة سعيدة بعيدة عن الأمراض.

ناصر المري:

قطر سباقة في تخصيص يوم للرياضة

أكد ناصر المري أن قطر سبّاقة في تخصيص يوم للرياضة، بما يعكس اهتمام الدولة بنشر الرياضة بين كافة شرائح المجتمع، وأن مشاركة الآلاف من المواطنين والمقيمين وزوّار البلاد من مختلف جنسيات العالم بالفعاليّات الرياضيّة تحقق الهدف المنشود من تخصيص يوم للرياضة.

وأشاد بالفعاليات المتنوّعة التي أقامتها مختلف الجهات في نسخة اليوم الرياضي الثامنة، مؤكداً أن الفعاليات في تطوّر كبير واستحداث للعديد من الألعاب التي سوف تحقق مبتغاها وتجذب الأطفال والشباب نحو ممارستها خلال الفترة القادمة.

وقال: فعاليات المؤسسات أمس خلقت أجواء أسريّة بين الموظفين، ونمّت الجوانب الاجتماعيّة لدى الجميع، في أجواء تملؤها السعادة والفرح والأخوة.

عبدالرحمن العبيدلي:

تعريف الأطفال بمختلف الرياضات

أعرب عبدالرحمن العبيدلي عن سعادته البالغة بالمشاركة في الفعاليات المُختلفة التي نظمتها الجهات الحكومية والخاصّة باليوم الرياضي، انطلاقاً من اهتمامه بالرياضة وتشجيع أفراد أسرته المستمرّ على ممارسة الرياضات المختلفة طوال العام دون انقطاع، واستغلال تواجد أغلب الجهات في منطقة واحدة للتعريف بمختلف الألعاب وجذب الأطفال نحو الألعاب المختلفة، لتحديد مستقبلهم الرياضي ومعرفة ميولهم. وأثنى العبيدلي على المجهود الجبار لمؤسسات الدولة المختلفة في تنظيم الفعاليات وتوعية الجمهور بأهمية الرياضة وتحذيره من العادات الغذائية الخاطئة، مؤكداً أن اليوم الرياضي في نسخته الثامنة شهد مشاركة كبيرة من المواطنين ومختلف الجنسيات العربية والأجنبيّة.

عاصم الصديق:

فرصة لتغيير نمط الحياة

أكد عاصم الصديق أن اليوم الرياضي مناسبة لزيادة الوعي بأهمية النشاط البدني وفرصة لتغيير نمط الحياة والابتعاد عن العادات السيئة، واستبدالها بعادات صحية تحمي البدن من الأمراض، مشيداً بالفعاليات المتنوّعة التي أقامتها مختلف جهات الدولة في النسخة الثامنة من اليوم الرياضي.

وأكد أن احتفال البلاد باليوم الرياضي في كل عام، هو رسالة للشباب بأهمية الرياضة وممارستها دون انقطاع وكيفية بناء الأجسام الصحيّة والبعد عن كل ما يضرّها، حيث إن تخصيص يوم من كل عام يعدّ الطريقة المثلى للتشجيع على الرياضة ويوضح أهميتها في نظرة الحكومة الرشيدة لبناء أجيال قادرة على المنافسة في كافة الرياضات العالميّة، وهو ما تحقق في فوز العنابي بطولة كأس آسيا الأخيرة.

جاسم البدر:

الرياضة تعزز الثقة بالنفس

أثنى جاسم البدر لاعب كرة اليد بالنادي الأهلي على دور الدولة في ترسيخ أهمية الرياضة لدى كافة فئات المجتمع، عبر تخصيص يوم للرياضة، انطلاقاً من أهمية الرياضة ودورها في صقل إمكانيات الشباب وتعزيز الثقة بالنفس، موضحاً أن الرياضة ركن رئيسي في حياة الشباب وتجعله قادراً على أداء كافة واجباته، وتؤثر إيجابياً على حياته المستقبليّة. ودعا الشباب إلى استثمار روح اليوم الرياضي في تغيير نمط حياتهم للأفضل ومواصلة الرياضة بشكل دائم .

عبدالله آل عبد الجبار:

قطر تستثمر في صحة أبنائها

أكّد عبدالله آل عبد الجبار نائب رئيس الجمعية الدولية للعلاقات العامة فرع الخليج، أن اليوم الرياضي يعكس اهتمام قطر بالرياضة والاستثمار في صحة أبنائها انطلاقاً من مقولة العقل السليم في الجسم السليم، لافتاً إلى أن حاضر قطر ومستقبلها المشرق بين يدي أبنائها الذين لم تبخل الدولة يوماً في توفير كل متطلبات نجاحهم، ومنها تخصيص يوم للرياضة يُشارك فيه جميع أفراد المجتمع كل حسب الرياضة التي يفضلها. ولفت آل عبد الجبار إلى أن قطر حققت إنجازات رياضية هامة وأصبحت الدوحة عاصمة للرياضة العربية والإقليمية، وباتت مقصداً للباحثين عن التميز نظراً لما توفره من ملاعب ومرافق رياضية متطورة، مضيفاً إن هذا لم يكن ليتحقق لولا اهتمام القيادة بذلك وتقديمها الدعم الكامل لهذا القطاع الحيوي، حيث حقّقت نجاحات باهرة كان آخرها فوز قطر بكأس آسيا. وقال شهدت قطر مشاركة كبيرة من المواطنين والمقيمين بفعاليات اليوم الرياضي، وهو ما يعكس حالة الوعي التي ترسخت بين الناس بأهمية الرياضة واتباع نظام غذائي صحي ينعكس إيجاباً عليهم وعلى المجتمع، مضيفاً: لاحظنا مشاركة كبيرة من قبل الأطفال والشباب في فعاليات اليوم الرياضي، وهو ما يبشر بالخير وبجيل يحرص على ممارسة الرياضة والالتزام بها كنمط حياة دائم. وتابع آل عبد الجبار أن مؤسسات الدولة حرصت على المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي ونظمت العديد من الفعاليات الرياضية وسط مشاركة كبيرة لموظفيها وأسرهم، وهو أيضاً ما يؤكد أن الجميع يحرصون على ممارسة الرياضة والاستفادة من اليوم الرياضي وجعله بداية لفصل جديد من الحياة الصحية القائمة على الرياضة اليومية والغذاء الصحي بعيداً عن الخمول والكسل، مشدداً على أن جميع الأبحاث الطبية تؤكد أهمية الرياضة في الوقاية من الأمراض المزمنة، وكذلك تعزيز الثقة بالنفس والتقليل من الأمراض النفسية.

إسماعيل الشيب:

جعل الرياضة أسلوب حياة

أكّد إسماعيل الشيب لاعب منتخب كرة الطائرة أهمية استغلال روح اليوم الرياضيّ، و توجيهها نحو تحويل الرياضة إلى أسلوب حياة، وتثقيف المجتمع بأهميتها وعدم اقتصارها على الرياضيين فقط، داعياً جهات الدولة لترسيخ ثقافة الرياضة بين المواطنين وكل من يعيش على أرض قطر، وجعل مُمارستها أمراً طبيعياً بين مختلف أفراد المجتمع، وأن تصبح جزءاً من ثقافتهم الشخصية. وأشار إلى دور الرياضة في تعزيز الجانب الاجتماعي بين الأسرة الواحدة والأصدقاء، وكذلك في بيئة العمل، لما تقدمه من أجواء تتصف بالتسامح والمودة، وتتعاون على فعل الصالح، وتقديم المساعدة والعمل الجماعيّ.

حمد المري:

عززت الوعي الرياضي بين المواطنين

قال حمد المري: الفعاليات المقامة في النسخة الثامنة من اليوم الرياضي تعزز أهمية الرياضة لدى مُختلف فئات المجتمع، وساهمت في خلق أجواء من التقارب الاجتماعي بين كافة القطاعات المختلفة، وهو ما حقق مفهوم اليوم الرياضي في تدعيم المفهوم الرياضي وأهميته في الحياة، تحقيقاً لرؤية قطر 2030، وترسيخ أهمية الرياضة للأجيال القادمة وتأثيرها على الحياة الاجتماعية والوظيفية.

وأثنى على دور مؤسسات الدولة المختلفة في تقديم فعاليات رياضية مختلفة، الهدف منها خلق حالة من الوعي الرياضي لدى كافة فئات المجتمع، ومشاركة اليوم الرياضي بين المواطنين والمقيمين للتحفير على أهمية المحافظة على صحة الإنسان والبعد عن كافة العادات الغذائية الخاطئة.

محمد الحاي:

اتباع نظام غذائي صحي

طالب محمد الحاي المُواطنين والمُقيمين بالاستغلال الأمثل لليوم الرياضي، والبدء في ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، والتقليل من استخدام الأجهزة الإلكترونية.

وأشاد بدور أجهزة الدولة للسنة الثامنة على التوالي، في تنظيم فعاليات اليوم الرياضي، والتي تؤكّد اهتمام الدولة بصحة الإنسان أولاً وهو ما يظهر جلياً بتخصيص قطر يوماً للرياضة وجعله إجازة رسمية لكافة مؤسّسات الدولة الحكومية والخاصة إيماناً منها بأهمية الرياضة وكيفية ترسيخها في المجتمع.

أحمد المالكي:

جعل الرياضة عادة يومية

أكّد أحمد المالكي أن مشاركة الآلاف من المُواطنين والمُقيمين في مُختلف الفعاليات التي أقامتها مختلف أجهزة الدولة في الحدائق والشواطئ وفي الأندية والمراكز الشبابية تعكس ارتفاع حالة الوعي لدى المجتمع بأهمية الرياضة وتحولها إلى سلوك يومي وليست هواية لدى فئة كبيرة من مختلف شرائح المجتمع. وطالب الشباب بالعمل على تغيير السلوكيات الخاطئة وجعل اليوم الرياضي انطلاقة لحياة صحية تكون الرياضة جزءاً أساسياً منها وعادة يومية.

حمد البدر:

تنمية المهارات الرياضية للأطفال

قال حمد البدر لاعب كرة اليد في نادي الدحيل: الدولة عملت على تحفيز كافة فئات المجتمع على مُمارسة الرياضة باستمرار من خلال جهود كبيرة على كافة المُستويات، والعمل على استقطاب الأطفال من المراحل العمرية الصغيرة، من خلال جهود الأندية ومراكز الشباب المختلفة بالتعاون من المدارس، ومعرفة ميول كل طفل نحو اللعبة المفضلة لتنمية مهاراته واستغلالها بشكل أمثل لتنعكس على شخصيته ويبرز من خلالها.