اليوم الرياضي يجسد رؤية القيادة في بناء الوطن والمواطن

كتب - نشأت أمين:

احتفلت وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء باليوم الرياضي للدولة بفعاليات مشتركة في نادي المرخية الرياضي وذلك بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، وبمشاركة عدد كبير من منتسبي الوزارة والأمانة العامة.

وتضمنت الفعالية المشتركة للوزارة والأمانة العامة عددا من الفقرات والأنشطة الرياضية المختلفة التي هدفت إلى تجسيد الغايات النبيلة والأهداف السامية للقرار الأميري رقم (11) لسنة 2011، وبما يراعي الضوابط والمعايير والشروط الواردة في القرار لتنظيم أنشطة بدنية وصحية للموظفين المشاركين بما في ذلك أنشطة مصاحبة للأطفال بهدف غرس ثقافة الرياضة والاهتمام بها لدى النشء. وشهدت الفعاليات تنظيم مباراة ودية بين الوزارة والأمانة العامة لتشجيع الموظفين على ممارسة رياضة كرة القدم، إلى جانب رياضة المشي حول الملعب، وتقديم وجبات صحية خفيفة للتوعية بأهمية ربط ثقافة الغذائي الصحي بالنشاط البدني من أجل صحة مستدامة، ولتحقيق هذا الغرض تم التنسيق مع أحد المراكز الطبية الذي وفر طاقما أجرى فحوصات طبية للموظفين المشاركين من وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما قام بتوجيه النصائح للحضور بالعادات الغذائية والممارسات الرياضية السليمة. و أكد سعادة د. عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن اليوم الرياضي للدولة جاء مجسدا للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لبناء الوطن والمواطن، وتنفيذ خطط التنمية الوطنية على أسس سليمة ومتوازنة، حيث تمثل الرياضة إحدى الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وهي رؤية متميزة ومتفردة بما تمثله وما تعكسه من اهتمام القيادة الرشيدة ببناء المواطن القطري والعناية بصحته وتنميته فكريا وعقليا وصحيا.

وأضاف سعادته أن قطر تجني اليوم ثمار رؤيتها الرياضية واستشرافها للمستقبل، حيث يعكس الفوز التاريخي لفريقنا الوطني بكأس آسيا 2019 نجاح الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي تنتهجها المؤسسات الحكومية والخاصة، لاسيما المؤسسات العاملة بالقطاع الرياضي كمؤسسة أسباير والأندية .

من جانبه أكد سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء أن احتفالنا باليوم الرياضي يأتي هذا العام وبلادنا تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار في جميع المجالات التنموية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وأضاف سعادته: لقد جاء الفوز التاريخي الذي حققه منتخبنا في بطولة كأس آسيا ليعطي قيمة مضافة على احتفالات اليوم الرياضي حيث قدمنا للعالم صورة مشرِّفة عن المستوى الذي بلغته الرياضة في بلادنا.

وقال: لقد استطاعت قطر أن تجعل الرياضة أسلوب حياة وسلوكاً إنسانياً وأخلاقياً ينعكس على جميع مجالات الحياة التنموية والصحية والاجتماعية والاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.