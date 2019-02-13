الرياضة تنعكس إيجاباً على صحة الإنسان

كتبت - منال عباس:

احتفلَ مجلس الشّورى باليوم الرياضي للدولة، وذلك بمُشاركة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وجاء الاحتفال هذا العام في ظلّ الإنجاز التاريخي الذي حقّقه منتخب قطر الوطني لكرة القدم بفوزه بكأس آسيا 2019، وهو الحدث الذي أعطى الاحتفال باليوم الرياضي طابعاً خاصاً وإحساساً إضافياً بأهمية الرياضة ودورها وفوائدها المتعددة. وبدأت فعاليات مجلس الشورى بتجمع أعضاء وموظفي المجلس أمام مبنى المجلس، ثم انطلق الجميع في مسيرة جسدت الأهداف والمعاني السامية التي هدف إليها اليوم الرياضي للدولة.

ونوّه سعادة رئيس مجلس الشورى في تصريح للصحفيين بأن اليوم الرياضي للدولة والذي جاء بقرار من حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى « حفظه الله ورعاه»، عام 2011 يؤكّد أهمية الرياضة في حياة الإنسان والمُجتمع.

ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تحتفل بهذه المُناسبة الرياضية هذا العام في ظل الإنجاز التاريخي الذي حقّقه المنتخب الوطني لكرة القدم بفوزه بكأس آسيا 2019، ما يعطي هذا الحدث الرياضي الكبير بعداً جميلاً يعكس أهمية الرياضة للشعوب، وأنها لا تقل أهمية عن الأمور الأخرى أيضاً للمجتمعات، مؤكداً على أهمية الأنشطة الرياضية للمجتمعات لما لها من انعكاسات إيجابية على صحة الإنسان.

وأضاف سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، في تصريحه « ونحن في مجلس الشورى نحتفل بهذه المناسبة الرائعة والجميلة اليوم لتذكير المجتمع بأهمية الرياضة، وفي أن العقل السليم في الجسم السليم«.

مبارك المنصوري:

الدولة وفرت المناخ الملائم لممارسة الرياضة

أكّد السيد مبارك بن سيف المنصوري عضو مجلس الشورى، أنّ اليوم الرياضي حدث مهمّ وأصبح من الأيام المميزة في قطر، والذي يشهد تلاحماً كبيراً بين جميع فئات المجتمع، ولفت في تصريحات صحفية إلى جهود الدولة التي عملت على تهيئة المُناخ الملائم لممارسة الرياضة كل حسب ميوله وهواياته، وذلك بهدف التشجيع والتحفيز لممارسة الرياضة في هذا العصر الذي أصبحت فيه الحركة قليلة، وشدّد المنصوري على حرصه الكبير لحضور هذه الفعالية التي ينظمها مجلس الشورى سنوياً، ويقودها سعادة رئيس المجلس السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود بمُشاركة أعضاء وموظفي المجلس، لافتاً إلى أهمية المشاركة في فعاليات الدولة التي تصبّ بلاشك في مصلحة الفرد والمجتمع، ونوّه بتفاعل المواطنين والمقيمين الذين ينتشرون في مختلف الأماكن المفتوحة لمُمارسة النشاط الرياضي بأنواعه المُختلفة، وهذا يؤكد نجاح الدولة في غرس الروح الرياضية لدى جميع أفراد المُجتمع.

أحمد الرميحي:

نثمن اهتمام القيادة بالرياضة

أكّد السيد أحمد بن خليفة الرميحي، عضو مجلس الشورى أنّ اليوم الرياضي من الأحداث الهامة على مُستوى العالم التي تؤكّد أن قطر لا تسعى فقط لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكُبرى، بل كذلك إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضة ودورها في المجتمع، كما تسعى لإثبات أن الرياضة ليست حكراً على الرياضيين والمحترفين، بل هي حق للجميع، وهو ما يظهر جلياً من خلال الدعم الرسمي المُتمثل بمشاركة حضرة صاحب السموّ، شخصياً، كل عام، في فعاليات اليوم الرياضي، مُشيداً بتفاعل مختلف الجهات والمؤسسات مع الحدث، وأعرب الرميحي عن أمله في أن تكون الرياضة ضمن البرنامج اليومي لكل فرد في المجتمع من أجل مُجتمع صحيّ. وتقدم في هذه المناسبة بالشكر والتقدير للقيادة الحكيمة، ممثلة بحضرة صاحب السّموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى، على الاهتمام بالرياضة وذلك من خلال إصدار مرسوم في عام 2011 بتخصيص يوم رياضي للدولة في فبراير من كل عام، والذي يشهد تفاعلاً مميزاً من جميع أطياف المُجتمع القطريّ.

مسفر الشهواني:

بناء مجتمع صحي قادر على الابتكار

أكّد السيد مسفر بن حميد الشهواني، المُدير المساعد لمكتب رئيس مجلس الشورى لشؤون العلاقات العامة والإعلام أنّ دولة قطر سبقت دول العالم في تخصيص يوم سنوي للرياضة، وهذا يعبر عن الاهتمام ببناء الإنسان، حيث يسهم ذلك في بناء مجتمع صحي قادر على التطوير والابتكار، مما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع معاً،لافتاً إلى أن تخصيص يوم رياضي للدولة يؤكد الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى، كما يؤكد حرص الدولة على نشر الوعي وترسيخ مفهوم ممارسة الرياضة كسلوك صحي وأسلوب حياة، وأضاف إن هذه المُبادرة أثبتت نجاحها في كل عام، ويؤكّد ذلك الاهتمام الكبير والفعاليات التي يشهدها الوطن على امتداده بحيث تصبح قطر في هذا اليوم شعلة من النشاط، إيماناً بأن صحة الإنسان في مقدمة أولويات الدولة باعتباره أساس العملية الإنتاجية، لافتاً إلى حرص مجلس الشورى على المشاركة في هذا اليوم إلى جانب كافة مؤسّسات الوطن في هذه المبادرة الكريمة تأكيداً لأهمية زيادة الوعي المُجتمعي بالرياضة ودورها في بناء جيل يتمتّع بالصحة والعافية ليكون قادراً على مزيد من البذل والعطاء.

على هامش فعاليات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.. د. محمد بن سيف الكواري:

قطر أصبحت رمزاً رياضياً ورقماً يصعب تجاوزه

الدوحة - الراية:

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فعاليات اليوم الرياضي للدولة بحديقة أسباير زون وسط حضور لافت من كبار المسؤولين والمُوظفين والعاملين باللجنة وأسرهم، حيث بدأت الفعاليات برياضة المشي ثم انطلقت مجموعات متفرقة نحو الأنشطة الأخرى من كرة القدم والطائرة والفعاليات والمُسابقات الخاصة بالأطفال.

وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة إنّ هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص اللجنة على تعزيز مفهوم الرياضة كأحد أهم الأركان الأساسية لحقوق الإنسان.. مُشيراً إلى أن ثقافة الرياضة في أيّ من المجتمعات دلالة على تحضرها، كما أنها ترتقي بالأخلاق وتهذب النفوس. وقال: ممارسة الرياضة تعني نشأة سليمة للإنسان كمورد بشري تعتمد عليه الدولة في نهضتها وتقدمها بين الأمم.. واصفاً قطر بأنها أيقونة الرياضة في العالم العربي، واهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة جعل من قطر رمزاً رياضياً ورقماً يصعب تجاوزه، خاصة بعد الإنجازات الكبيرة والتي كان آخرها تحقيق لقب بطولة كأس آسيا في كرة القدم، فضلاً عن استضافة قطر مونديال ٢٠٢٢ الذي قطعت الدولة في تجهيزاته شوطاً كبيراً جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يثق ليس بقدرة قطر فقط على الاستضافة وإنما في أنها ستقدم نموذجاً للاستضافة والتنظيم يشكل نقطة فارقة في بطولات كأس العالم.

من جانبه، قال السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تزامن اليوم الرياضي هذا العام مع احتفالات البلاد بالنصر الكبير الذي حققه منتخبنا الوطنيّ بفوزه ببطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وأكّد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال رسالتها تدعو المُواطنين والمُقيمين إلى عدم جعل ممارسة الرياضة موسمية، بل يجب أن تكون سلوكاً مستمراً للجميع. وقال: الدولة حينما خصصت هذا اليوم لا ليكون الفرصة الوحيدة لمُمارستها وإنما للتذكير بأهمية السلوك الرياضي والمداومة عليه لما فيه من فوائد صحيّة كبيرة للإنسان الذي هو المحور الأساسيّ لرؤيتها الوطنية. وأضاف: حريصون على المُشاركة السنوية في هذا اليوم، باعتبار المشاركة جزءاً من رسالتنا التوعوية والتثقيفية بمبادئ حقوق الإنسان.