اليوم الرياضي يعزز الثقافة الصحية

كتب- عبدالمجيد حمدي:

نظمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مجموعة من الأنشطة الرياضية والفعاليات الطبية في حديقة أسباير تضمنت إقامة مباريات كرة قدم وكرة طائرة وفحصاً مجانياً لقياس مؤشر كتلة الجسم.

كما قام المنظمون بتوزيع مواد تثقيفية في المنصات التي تم وضعها في الحديقة بهدف العمل على نشر الوعي حول أثر الرياضة وممارستها على الصحة بشكل عام وكيف تسهم في خلق مجتمع صحي خال من الأمراض إذا اتخذه الجميع كأسلوب ونمط حياة يومي.

وقد شارك العديد من المسؤولين والأطباء في الفعالية التي حضرها مئات الأشخاص من جميع فئات المجتمع ومن عائلات الموظفين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حيث تسابق الجميع في المشاركة بالفعاليات الرياضية التي كانت متنوعة وتناسب جميع الفئات بداية من الأطفال والشباب حتى كبار السن.

كما شاركت في الفعالية فرق من المثقفين الصحيين وأخصائيي التغذية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والذين حرصوا على تقديم محاضرات توعوية للجمهور حول نمط الحياة الصحي القائم على ممارسة النشاط الرياضي واتباع أنظمة غذائية صحية.

من جهتها قالت الدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الأولية إن الاحتفال باليوم الرياضي يعزز الثقافة الصحية والرياضية والأخلاقية في إطار منظومة صحية متكاملة مشيدة بالدعم الكبير والإمكانيات التي تسخرها الدولة وقياداتها من مواردها الاقتصادية للصحة والرياضة بشكل عام من أجل مجتمع قوي وصحي.

وأضافت إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تقوم بدور حيوي من خلال تقديم خدماتها الصحية وبالتركيز بالدرجة الأولى على رفع ونشر مستوى الوعي الصحي بكافة الوسائل والأدوات الإعلامية والتوعوية من أجل تعزيز القيم الصحية والاكتشاف المبكر للأمراض والاستفادة العظمى من كل الخدمات الصحية التي تسعى الدولة إلى توفيرها لكافة المواطنين وترسيخ ميزانية كبرى من أجل النهوض بالقطاع الصحي.

وقال السيد مسلم مبارك النابت مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية إن الاحتفال باليوم الرياضي لدولة قطر يأتي ضمن إطار رؤية الدولة الوطنية للصحة بخلق بيئة صحية، خالية من الأمراض، وتشجيع الأنماط الصحية السليمة للحياة، وتعزيز مفاهيم الثقافة الصحية حتى تصبح ثقافة مجتمعية ومنهجاً صحياً بين شرائح المجتمع.

وأوضح أن ممارسة الرياضة لا تكون في هذا اليوم فقط خلال الاحتفال به ولكن الهدف من الاحتفال هو أن نجعل الرياضة أسلوب حياة على مدار العام مما يساهم بدرجة كبيرة في خلق مجتمع صحي من خلال اتباع أنماط الحياة الصحية السليمة وتغيير الكثير من العادات اليومية وخاصة فيما يتعلق بالغذاء وضرورة التركيز على ممارسة النشاط البدني وهو ما ينعكس إيجابياً على المجتمع ويقلل من نسبة الإصابة بالأمراض.