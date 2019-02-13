فعاليات متنوعة للديوان الأميري على ملاعب نادي قطر

الدوحة - الراية :

نظّم الديوان الأميري مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة على ملاعب نادي قطر، وسط مشاركة كبيرة ومميزة من المسؤولين والموظفين وأبنائهم الذين حرصوا على تأكيد أهمية الرياضة في بناء الفرد والمجتمع.

تعكس الفعاليات حرص الديوان الأميري على إعلاء شأن الرياضة بما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية وفوائد صحية كثيرة، وذلك من خلال توعية الموظفين والعاملين بالديوان الأميري بأهمية الرياضة في الحياة اليومية وتشجيعهم على ممارستها طوال العام.

تضمّنت الفعاليات، مباريات في كرة القدم بين موظفي الديوان، وماراثون للجري، ومباريات للكرة الطائرة، والتنس الأرضي وتنس كرة الطاولة وغيرها من الأنشطة الأخرى التي تحث الموظفين والعاملين على جعل ممارسة الرياضة سلوكاً يومياً ينعكس على حياتهم بالإيجاب.

حصل فريق قطر على كأس المركز الأول في بطولة كرة القدم الخماسية، بينما حصل فريق الشمال على كأس المركز الثاني وجاء فريق الريان ثالثاً وحصل على كأس تذكارية، كما فاز بالمركز الأول في بطولة كرة الطائرة فريق الوكرة وحصل فريق الأهلي على المركز الثاني وفريق قطر على المركز الثالث، وفي ماراثون الجري 100 م فاز نور الدمرداش بالمركز الأول وفي سباق 400م جري فاز الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني بالمركز الأول وعاد الشيخ فيصل وفاز كذلك بسباق 2000 م جري، بينما فاز نهال محمد بالمركز الأول في مسابقة تنس الطاولة وفاز الشيخ حسن بن خالد آل ثاني بالمركز الأول في مسابقة التنس الأرضي.

وقدم سعادة الشيخ حسن بن خالد آل ثاني الشكر للقائمين على تنظيم الفعاليات والمشاركين بها.. مشيراً إلى أن هذه الفعاليات كانت فرصة للجميع للخروج من أجواء وضغوط العمل إلى أجواء رياضية.

من جانبه، توجه ماجد علي الكواري مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالديوان الأميري بالشكر إلى القائمين على تنظيم الفعاليات والمشاركين بها. وقال: سعداء بهذه المشاركة الكبيرة من جميع منتسبي الديوان الأميري، ما يعتبر أمراً إيجابياً ودليلاً على نجاح الفعاليات، كما أن هذه المشاركة الكبيرة بمثابة رسالة للجميع بضرورة ممارسة الرياضة.

وأضاف: الرياضة جزء مهم في حياتنا، وهذا اليوم متنفس أمام الجميع للخروج من أجواء وضغوط العمل إلى أجواء رياضية مع الأصدقاء ويكون فرصة للتعرف على الزملاء أكثر في أجواء مختلفة عن أجواء العمل.. ونحن حريصون على تشجيع الجميع على ممارسة الرياضة واتباع منظومة غذاء صحي.

بدوره، قال محمد ناصر الهاجري مدير إدارة الدراسات والبحوث: نشارك في فعاليات اليوم الرياضي بالعديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة منها كرة القدم والمشي وتنس الطاولة والطائرة وغيرها من الألعاب والأنشطة الرياضية الأخرى.

من جانبه، قال السيد محمد جابر الملا: اليوم الرياضي يرسخ أهمية ممارسة الرياضة في الحياة اليومية وضرورة المواظبة عليها.. مشيراً إلى حرص الديوان الأميري على المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة وتنظيم العديد من الأنشطة.

أما الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني فقال: يجب أن تكون الرياضة أسلوب حياة داخل المجتمع .. اليوم الرياضي يحببنا في ممارسة الرياضة ويغرس هذا المفهوم لدى أطفالنا.. بالطبع لنا عادات غذائية أحياناً تكون غير صحيحة وتؤثر على الصحة، لكن مع ممارسة الرياضة بشكل منتظم سينعكس ذلك بشكل إيجابي على الصحة.

وأكد السيد عبد العزيز الكواري أن اليوم الرياضي نقطة انطلاق لتجديد النشاط والحيوية تتحوّل فيه كل مناطق الدولة والوزارات والهيئات والمؤسسات والأندية وملاعب الفرجان والحدائق والكورنيش إلى ساحة أو ملعب كبير لممارسة الرياضة وتجديد النشاط. وقال: المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي تأتي انطلاقاً من إيماننا العميق بأهمية الرياضة في بناء مجتمع سليم معافى، لاسيما أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم تحصّن المجتمع من الأمراض.