مدينة رياضية متكاملة بمعسكر لخويا الجديد

الدوحة الراية :

شارك معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قائد قوة لخويا أمس منسوبي القوة احتفالاتهم باليوم الرياضي للدولة بميادين وملاعب لخويا، وذلك بحضور اللواء عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني نائب قائد لخويا وعدد من مديري الإدارات وقادة المجموعات ومساعديهم والضباط وأكثر من 4 آلاف من منتسبي قوة لخويا من العسكريين والمدنيين.

حرصت فعاليات اليوم الرياضي على توسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة والنشاط البدني وزيادة معدلات المشاركة الفعالة وإتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع ونشر الثقافة الرياضية لزيادة وعي المجتمع وتبني أفضل الممارسات والوسائل للترويج لممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أفراد المجتمع.

وشهدت الميادين والصالات الرياضية تنظيم عدد من المنافسات الرياضية التي انطلقت منذ السادسة صباحاً في نحو 11 لعبة متنوعة، إذ شكلت هذه المسابقات والألعاب كرنفالاً رياضياً تخللته روح تنافسية رفعت المعنويات للجميع.

تضمنت المنافسات شد الحبل وكرة القدم والتنس والكريكيت والسلة الثلاثية والكرة الطائرة على العشب وغيرها من الألعاب المختلفة.

أظهرت المنافسات جاهزية منسوبي القوة للمهام والواجبات، حيث تأتي الرياضة على رأس أولويات واهتمامات قوة «لخويا» باعتبار اللياقة البدنية هي أحد مقومات رجل الأمن الناجح القادر على مواكبة التحديات.

وتوج العميد غانم مبارك الهديفي قائد مجموعة إبطال وإزالة المتفجرات بالقوة الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات الرياضية التي أقيمت بمناسبة اليوم الرياضي.

شهدت المسابقات تحديًا رياضيًا كبيرًا نتج عنه فوز عدد من المتسابقين من مختلف الإدارات والمجموعات والرتب . ففي مسابقة كرة الهدف (ضباط) فاز بالمركز الأول العميد عيسى السليطي، وفاز في كرة القدم (الرتب الأخرى) بالمركز الأول فريق العمليات الخاصة، كما فاز بالمركز الأول في مسابقة كرة السلة مهدي منار وعثمان قدواش وإسماعيل تزوري.

وفي مسابقة شد الحبل (رتب أخرى)، فاز بالمركز الأول فريق العمليات الخاصة، وفي لعبة «الكريكيت» فاز بالمركز الأول فريق العمليات الخاصة وفي مسابقة «بنش- بريس» فاز بالمركز الثاني زكريا إبراهيم من العمليات الخاصة وجاء في المركز الأول علي عثمان من العمليات الخاصة.

وعلى مستوى الألعاب الفردية أقيمت مسابقة وتحد على لعبة «تنس الطاولة» وفاز فيها بالمركز الأول ألكسندر الكسندروف، و أقيمت مسابقة «بي بي فوت» فاز فيها بالمركز الأول فريق عبدالكريم علي وعبدالسلام محسن، وفي تحدي «ديد- ليفت» فاز بالمركز الأول فهد أبوبكر، والمركز الثاني إسماعيل عبدالله.

وفي مسابقة «كروس- فيت» فاز فيها بالمركز الأول إسحاق كيتا، وفي المركز الثاني محمد سيكو، وفي المركز الثالث محمد عبدالله.

وقال النقيب وليد بلال وليد الهتمي رئيس القسم الرياضي إن القوة نظمت العديد من المنافسات الرياضية التي تتواءم مع طبيعة عمل القوة، بمشاركة جميع الإدارات والمجموعات، لافتًا إلى أن الرياضة جزء رئيسي من النشاط اليومي لمنسوبي القوة ولا تقتصر على وقت معين.

وأشار إلى أن قوة لخويا حرصت على مشاركة جميع إدارات ومجموعات القوة بالاحتفال بهذه المناسبة، حيث قامت بتنظيم العديد من المنافسات الرياضية في عدد كبير من الألعاب، ما يعكس اهتمام لخويا بالرياضة وبتوفير بنية أساسية قوية لممارسة مختلف الألعاب الرياضية التي تتناسب مع طبيعة عمل منسوبيها. وأضاف : رغم أن ممارسة الرياضة هي عمل يومي لمنسوبي القوة إلا أن اليوم الرياضي ألقى بظلاله الطيبة على المنافسات والتي اتسمت بالقوة والندية مشيداً بالأداء المتميز لجميع منتسبي القوة المشاركين بالمنافسات، وأكد أن اللياقة البدنية العالية من السمات المميزة لجميع منتسبي القوة.

وأشار إلى أن فعاليات اليوم الرياضي التي نظمتها القوة هذا العام شملت 11 رياضة متنوعة، بدأ الإعداد والاستعداد لها منذ فترة، مؤكداً أن قوة لخويا حريصة على توفير كل ما من شأنه أن يسهم في استمرارية ممارسة الرياضة بالنسبة لمنسوبيها بوصفهم ينتمون إلى منظومة أمنية يجب أن يتمتع منسوبوها بمستوى مهاري وبدني رفيع بشكل دائم.

وأكد أن اليوم الرياضي في لخويا يتم استغلاله وتسخير الإمكانيات المتوفرة لإشراك الإدارات والمنسوبين في مختلف الفعاليات الرياضية في القوة، مشددًا على أن الممارسة الرياضية أساس في قوة «لخويا»، حيث إن منسوبي القوة يمارسون الرياضة بصفة دائمة كجزء من التمارين والتدريبات العسكرية للحفاظ على لياقتهم البدنية.

وأوضح أن لدى قوة لخويا بنية أساسية قوية لممارسة مختلف الألعاب الرياضية التي تتناسب مع طبيعة عمل منسوبيها، حيث تمتلك القوة بمعسكرها الحالي أحدث صالات اللياقة البدنية والملاعب بما يساعد على خلق كوادر تتمتع بمواصفات نموذجية، ما من شأنه أن يساهم في استمرارية ممارسة الرياضة بالنسبة لمنسوبي القوة.

وقال إنه تم تجهيز مدينة رياضية متكاملة في معسكر القوة الجديد الجاري الانتهاء منه لخدمة المنتسبين رياضيًا، مشيرًا إلى أن القوة تسخر إمكاناتها وتولي اهتمامًا ودعمًا كبيرًا لكل من يبرز رياضيًا من منسوبيها وتعمل على تمكينهم من تطوير أنفسهم في تلك الرياضات، حيث إن هناك عددًا من منسوبي القوة قد حقق بطولات سواء في مجال الفروسية أو سباق صملة أو كرة القدم، وغيرها من الألعاب الرياضية المختلفة.