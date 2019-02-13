الرياضة تعزز الثقافة الصحية بالمجتمع

كتب - نشأت أمين:

شارك المجلس الأعلى للقضاء في فعاليات اليوم الرياضيّ للدولة في ممشى مارينا لوسيل أمس، وذلك بحضور سعادة د. حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، وعددٍ من السّادة القضاة ومُوظفي المجلس وأسرهم.

وأكّد سعادة د. حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز على أهمّية اليوم الرياضي للدولة في نشر وترسيخ مُمارسة الأنشطة الرياضيّة كنمط حياة، وسلوك صحيّ للمُجتمع، وإرساء مفاهيم الرياضة المُجتمعية، لافتاً إلى أنّ الأنشطة الرياضيّة تعزّز الثّقافة الصحيّة لدى الجميع، وتُساهم في تحقيق أهداف الدولة الرامية إلى النهوض بالمُجتمع من خلال رؤية قطر الوطنيّة 2030 التي جعلت التنمية البشرية إحدى ركائزها الرئيسية.

ونوّه سعادته في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال بأن اليوم الرياضي يأتي هذا العام وسط فرحة دولة قطر بالانتصار وفوز العنابي ببطولة أمم آسيا، مُؤكداً أنّ اليوم الرياضي يجسّد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدى، للرياضة ودورها الهامّ في تعزيز صحّة الفرد والمُجتمع.

وأوضح سعادته أنّ مُشاركة المجلس الأعلى للقضاء تأتي تجسيداً لرؤية الشراكة مع مُختلف الجهات بالدولة للمُساعدة في بناء إنسان صحيّ قادر على المُشاركة في مسيرة التنمية والبناء، كما يعكس حالة التلاحم والودّ بين المسؤولين والمُوظفين في المجلس الأعلى للقضاء. وأكّد سعادته أنّ المُبادرة القطريّة بإقرار اليوم الرياضيّ أصبحت نهجاً تبنّته مُعظم دول العالم والأمم المُتحدة والعديد من الهيئات الدولية، لافتاً إلى أنّ هذا المشهد الرياضيّ مبُهر للجميع، ويؤكّد أنّ قطر سبّاقة في كلّ المجالات وستقدّم للعالم في 2022 صورة مشرّفة للشعب القطري وإخوانهم المُقيمين.

بدوره، أكّد سعادة د. ثقيل الشمري نائب رئيس محكمة التمييز عضو المجلس الأعلى للقضاء أنّ اليوم الرياضي يجسّد الاهتمام الكبير الذي توليه قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدّى، للرياضة ودورها الهامّ في تعزيز صحة وعافية الفرد والمُجتمع.

من جانبه، قال سعادة القاضي عبدالله السعدي نائب رئيس محكمة التمييز إنّ تخصيص قطر لليوم الرياضي هو تجسيد حيّ لأهمية الرياضة في مُجتمعنا، ودليل واضح على اهتمام الدولة بشكل ملحوظ بصحّة كافّة السكان في مُبادرة مُميزة تتضح معالمها في هذا اليوم.

وأوضح القاضي إبراهيم النصف رئيس محكمة الاستئناف أنّ اليوم الرياضي يعدّ مُبادرة رائدة لبناء مُجتمع متقدّم ومزدهر، من خلال تشجيع الأفراد على مُمارسة النشاط البدني وأنماط الحياة الصحية لدورها الهام في الحدّ من انتشار الأمراض غير الانتقالية «المزمنة» مثل السكري، والبدانة، والأمراض القلبية الوعائية، لافتاً إلى أنّ المُشاركة الواسعة في اليوم الرياضي للدولة توضّح الوعي المُتزايد لدى أفراد المُجتمع بأهمية مُمارسة الرياضة وانعكاساتها الإيجابيّة على الصحة.

وقال القاضي نبيل محضار السعدي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف إنّ اليوم الرياضي تنفرد فيه دولة قطر عن بقية الدول الأخرى، حيث إنّها تحرص وتحثّ كلّ من يقيم على أرضها على مُمارسة الرياضة التي تُساهم في منح الإنسان الحيويّة والصحّة والنشاط، لافتاً إلى حرصه على مُمارسة الرياضة بشكل دائم.