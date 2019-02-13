سفارات وقنصليات قطر تنظم فعاليات اليوم الرياضي

الدوحة - ‏قنا:‏

نظمت البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتمثيلية لدولة قطر في الخارج فعاليات رياضية متنوعة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، وسط مشاركة واهتمام كبيرين.

ففي فيينا نظمت سفارة دولة قطر لدى جمهورية النمسا فعاليات رياضية بمناسبة اليوم الرياضي للدولة إيماناً بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي على حياة المواطن.

وشارك في الفعاليات السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى النمسا، ودبلوماسيو وموظفو السفارة، وعدد من موظفي مركز الأمم المتحدة في فيينا.

وتضمن البرنامج عدة أنشطة رياضية، شملت كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة ومسابقات رياضية متنوعة.

وفي أكرا نظمت سفارة دولة قطر لدى جمهورية غانا، فعالية رياضية تضمنت مباريات في كرة القدم.

وشارك في الفعاليات سعادة السيد محمد بن أحمد الحميد سفير دولة قطر لدى جمهورية غانا، وموظفو السفارة وأسرهم، وعدد من موظفي جمعية قطر الخيرية، وطلاب معهد اللغات.

وفي نهاية الحفل قام سعادة السيد محمد بن أحمد الحميد بتقديم كأس البطولة للفريق الفائز.

وفي بكين نظمت سفارة دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية، فعاليات رياضية بمناسبة اليوم الرياضي للدولة.

وشارك في الفعاليات سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى الصين، ودبلوماسيو وموظفو السفارة، وعدد من الطلاب القطريين المبتعثين في الجامعات الصينية بالعاصمة بكين، وأعضاء مكتب قطرغاز في بكين.

وتضمن البرنامج عدة أنشطة رياضية شملت كرة القدم، وتنس الطاولة ورياضة المشي.

وأكد سعادة السفير في كلمة على أهمية اليوم الرياضي الذي يعكس وعي الدولة وقياداتها بأهمية ترسيخ قيم الرياضة في المجتمع لبناء مجتمع متماسك يتمتع بالصحة والحيوية.

وقال إن الاحتفال باليوم الرياضي يؤهل الدولة لكي تكون في المستقبل القريب واجهة رياضية عالمية خلال مونديال كأس العالم 2022، خاصة وأن دولة قطر لم تدخر جهداً لدعم الرياضة على كافة مستوياتها إيماناً منها بأن الرياضة تربي النشء والأجيال وتجعل المجتمع في صحة وحيوية دائمة.

وفي كانبرا نظمت سفارة دولة قطر لدى أستراليا، فعاليات بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، شارك فيها طاقم السفارة الدبلوماسي والإداري، وعدد من المواطنين، والجاليات العربية.

وتضمنت الفعاليات أنشطة مختلفة شملت كرة القدم، والسباحة، ومختلف أنواع الرياضات.

وفي مانيلا، نظمت سفارة دولة قطر لدى جمهورية الفلبين، فعاليات بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، شارك فيها طاقم السفارة الدبلوماسي والإداري.

وتضمنت الفعاليات أنشطة مختلفة شملت كرة القدم النسائية، والكرة الطائرة، ومختلف أنواع الرياضات.

وفي بندر سيري بيجاون، نظمت سفارة دولة قطر لدى سلطنة بروناي دار السلام فعالية بمناسبة اليوم الرياضي للدولة.

شارك في الفعالية سعادة السيد جاسم بن علي العبيدلي سفير دولة قطر لدى سلطنة بروناي دار السلام، ودبلوماسيو وموظفو السفارة.

وتضمنت الفعالية رياضات مختلفة منها ركوب الخيل، والمشي، وكرة القدم.

وفي عشق أباد، نظمت سفارة دولة قطر لدى تركمانستان، فعاليات بمناسبة اليوم الرياضي للدولة.

شارك في الفعاليات سعادة السيد خليفة بن أحمد السويدي سفير دولة قطر لدى تركمانستان، وعدد من الرياضيين.

وتضمنت الفعاليات مباراة في كرة القدم، وركوب الدراجات الهوائية.

وفي هونج كونج، نظمت القنصلية العامة لدولة قطر لدى هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية، فعاليات بمناسبة اليوم الرياضي للدولة.

شارك في الفعاليات طاقم القنصلية الدبلوماسي والموظفون.

وتضمنت الفعاليات عدة أنشطة رياضية بما فيها رياضة المشي.

وفي كوالالمبور، نظمت سفارة دولة قطر لدى ماليزيا، فعاليات بمناسبة اليوم الرياضي للدولة.

شارك في الفعاليات سعادة السيد فهد بن محمد كافود سفير دولة قطر لدى ماليزيا، وسعادة السيد وان زيدي وان عبدالله نائب مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية الماليزية، وعدد من موظفي وزارة الخارجية الماليزية، وسفراء وممثلو البعثات العربية والأجنبية المعتمدة لدى كوالالمبور.

وتضمنت الفعاليات عدداً من الألعاب الترفيهية، وكرة القدم، ولعبة الريشة.

وفي هانوي، نظمت سفارة دولة قطر لدى فيتنام، فعاليات بمناسبة اليوم الرياضي للدولة.

شارك في الفعاليات طاقم السفارة الدبلوماسي، وعدد من المواطنين الفيتناميين.

وتضمنت الفعاليات عدداً من الأنشطة الرياضية.

وفي دوشنبه، نظمت سفارة دولة قطر بجمهورية طاجيكستان فعاليات رياضية بمناسبة اليوم الرياضي للدولة.

وشارك في الفعاليات سعادة السيد إبراهيم بن محمد العبدالله سفير دولة قطر لدى طاجيكستان وأعضاء السفارة وعدد من أساتذة وطلبة الجامعات الطاجيكية.

وألقى سعادة السفير العبدالله كلمة نوه فيها بأن هدف دولة قطر من هذا اليوم هو الاهتمام بالرياضة وجعلها أسلوب حياة.

وتضمنت الفعاليات مسابقات رياضية مختلفة.

وفي أستانا، نظمت سفارة دولة قطر بجمهورية كازاخستان فعاليات رياضية بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، وشارك في الفعاليات سعادة السيد أحمد بن علي التميمي سفير دولة قطر لدى كازاخستان وأعضاء السفارة.

وتضمنت الفعاليات ممارسة رياضة المشي والهرولة وبعض الألعاب والتمارين السويدية.

وفي نايبيداو، نظمت سفارة دولة قطر لدى جمهورية اتحاد ميانمار فعاليات رياضية بمناسبة اليوم الرياضي للدولة.

شارك في الفعاليات السيد منصور بن مبارك الخيارين القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية اتحاد ميانمار وعدد من المسؤولين بميانمار وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى جانب موظفي السفارة وعائلاتهم.

وتنوعت الفعاليات حيث اشتملت على رياضات التنس وكرة الريشة، بالإضافة إلى سباق الركض الحر وغيرها من الألعاب الرياضية الأخرى.

وفي انجمينا، نظمت سفارة دولة قطر لدى جمهورية تشاد فعاليات رياضية بمناسبة اليوم الرياضي للدولة.

وشارك في الفعاليات السيد حمد بن مسعود العذبي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى تشاد، وموظفو السفارة وبعض أصدقاء السفارة.

وتضمنت الفعاليات ممارسة رياضة الجري وكرة القدم والتمارين السويدية الجماعية.