الشيخة موزا تشارك في فعاليات مؤسسة قطر

الدوحة - هبه البيه وقنا:

شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في احتفالات المؤسسة باليوم الرياضي للدولة، صباح أمس، في حرم المدينة التعليمية.

وانضم إلى صاحبة السمو كل من سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة، وسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والسيد روبرت سكينر، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للشراكات، إلى جانب اللاعبة الأمريكية الأولمبية ابتهاج محمد، والسباح الأمريكي الأولمبي كونور دوير، بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد المجتمع الذين شاركوا في أنشطة المؤسسة المتنوعة.

تأتي فعاليات المؤسسة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، في إطار مساعيها الرامية إلى تنمية المجتمع وتعزيز المشاركة المجتمعية، من خلال تشجيع جميع أفراد المجتمع المحلي على تبني الرياضة كنمط حياة، وتحفيز مختلف شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل دائم.

وقد حرصت مؤسسة قطر على تصميم أنشطتها في هذا اليوم لتلبي تطلعات جميع أفراد الأسرة والفئات العمرية. ولهذه الغاية، توزعت الفعاليات في أربعة مواقع داخل المدينة التعليمية، وهي: حديقة الأكسجين، وساحة الاحتفالات، والمنطقة الخضراء الاحتفالية، وملتقى «مركز طلاب المدينة التعليمية». وانطلقت فعاليات مؤسسة قطر بمناسبة اليوم الرياضي للدولة رسميا مع «دراجي قطر»، الذين انطلقوا من المدينة التعليمية في جولة امتدت على مسافة نحو 20 كلم، مرورا بمتحف الفن الإسلامي في كورنيش الدوحة، ومن ثم العودة إلى نقطة الانطلاق بالمؤسسة.

في هذه المناسبة، قال السيد روبرت سكينر، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للشراكات في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة «إننا ندرك تماما كل المساعي التي تقوم بها مؤسسة قطر في شتى المجالات التنموية، وقد شهدت العديد من فعالياتها سابقا، إذ تبذل المؤسسة جهودا حثيثة في مجال التعليم ومن خلال ذلك تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وهذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها بفعاليات مؤسسة قطر المخصصة لليوم الرياضي للدولة، وقد أدهشني حقا حجم الإقبال من مختلف أفراد المجتمع».

وأضاف: من أجل المضي قدما في تحقيق أي دولة بالعالم لنجاحاتها وإحداث التأثير المنشود، لابد من تكثيف الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة كخطوة أساسية، وقد نجحت مؤسسة قطر في المساهمة بذلك من خلال تعزيز ثقافة الرياضة والصحة والرفاهية التي تشكل جزءا من رؤيتها نحو بناء مجتمع أفضل».

واختتم روبرت سكينر قائلا: لقد وصلت رسالة مؤسسة قطر حول الأهداف العالمية للتنمية المستدامة إلى المجتمع المحلي، والدليل ما نشهده اليوم من إقبال واسع وأجواء تفاعلية رائعة.

ومن الفعاليات الجديدة لهذا العام التي تم تنظيمها في حرم المدينة التعليمية، «سباق مؤسسة قطر»، وهو عبارة عن اختبار للسرعة والرشاقة والثبات وقوة التحمل، وقد امتد عبر مضمار طوله أكثر من 2 كيلومتر في حديقة الأكسجين، حيث واجه المشاركون 17 تحديا، بالإضافة إلى تنظيم فعالية «المسار الصغير» وهو مضمار سباق مصمم للأطفال يتيح لهم إطلاق العنان لقدراتهم البدنية والذهنية.

محمد فخرو:

تعريف الجماهير بالمرافق الرياضية في مؤسسة قطر

قال محمد فخرو - المدير التنفيذي للتواصل الخارجي بمؤسسة قطر: نسعى لتعزيز أهمية الرياضة في المجتمع ودعم التوجه الصحي والرياضي في الدولة بهدف ترسيخه لدى المجتمع بكافة فئاته للتوجه نحو هذا المفهوم باعتباره منهاجًا في الحياة وجزءاً من الثقافة العامة لا بد أن يتبعوه وأن يربوا أبناءهم على اتباعه. وتابع: حرصنا على إشراك المجتمع في فعاليات مؤسسة قطر فقد شارك الأفراد من داخل وخارج مؤسسة قطر في الفعاليات المختلفة وعددها 13 فعالية مقسمة على أربعة مرافق في المدينة التعليمية وهي: «حديقة الأكسجين، ساحة الاحتفالات، المنطقة الخضراء الاحتفالية، وملتقى «مركز طلاب المدينة التعليمية» حيث استمتع الحضور بالأجواء الحماسية في مرافق مؤسسة قطر.

وأضاف: إن المرافق الرياضية في مؤسسة قطر تعتبر من المرافق المميزة والتي نسعى للتعريف عنها للمجتمع بأكمله وأنهم يمكنهم الاستفادة منها خاصة وأنها غير مقتصرة على مجتمع المدينة التعليمية فقط، لافتاً إلى أن التوافد على الفعاليات فاق التوقعات فكل ساعة تقريباً يقوم بالتسجيل آلاف الزوار للفعاليات. ولفت إلى تواجد المدربين المحترفين مثل مدربين ناد دوجباوند الشهير في أمريكا فضلاً عن فعالية مكتبة العجائب وغيرها من الفعاليات المميزة التي تجذب الجماهير خاصة وأنها لا تقتصر على ممارسة الرياضة فقط بل تنمية مواهب الأطفال في الفنون المختلفة التي ترسخ في النهاية أن الصحة والرياضة أشياء هامة لا يمكن لمجتمع أن يزدهر دونهما.

جواهر الفردان:

24 مشاركاً كل ساعة بتمرين الدراجات الثابتة

قالت جواهر الفردان - لقد شهدت حصص التمرين على الدراجات الثابتة مع «رايد ترايب» إقبالاً مميزاً من الجماهير خلال فعاليات مؤسسة قطر في اليوم الرياضي بالإضافة إلى حصص الملاكمة، كما شهدت الفعاليات حضوراً بارزاً، فكل ساعة نستقبل 24 مشاركاً، ونسعى لتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة وقيادة الدراجات للعيش بنمط حياة صحي ورياضي، فضلاً عن وجود فعاليات مماثلة مخصصة للنساء فقط، ولفتت إلى أن الأجواء الحماسية التي تشهدها الفعاليات والموسيقى تشجع الجماهير على التوافد والمشاركة. وأضافت: إن تخصيص يوم رياضي في قطر شيء مهم لتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع ويشجعهم على البدء جدياً في اتباع نمط الحياة الصحي،لافتة إلى أن حجم مشاركة النساء في الفعاليات التي تنظمها رايد ترايب تبلغ 83% من نسبة المشاركين فهي مخصصة لجذب الفتيات وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

عبدالله المهندي:

شاركت بمسيرة دراجي قطر

قال عبدالله المهندي – أحد المشاركين في مسيرة «دراجي قطر»: فخور بمشاركتي لأول مرة في هذه المسيرة الممتعة التي امتدت على مسافة نحو 20 كلم، لافتاً إلى أن فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا ساهم في تحفيزنا على المشاركة في الأنشطة الرياضية بحماس.

ولفت إلى حرصه على المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي في مؤسسة قطر بحضور الأحفاد ومشاركتهم في الأنشطة المختلفة وقد استقبلوه أحفاده بعد العودة من مسيرة دراجي قطر بعد المشاركة في الفعاليات المتنوعة المخصصة للأطفال لافتاً إلى أنه يسعى أن يكون قدوة لهم ولأبنائه في ممارسة الرياضة والمواظبة عليها.

وأضاف: أتمنى سرعة تهيئة الطرق لاستخدام الدراجات وتوعية قائدي السيارات بأهمية الحرص على سلامة الدراجين وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الوعي، مؤكداً على أهمية اكتمال مسارات الدراجات في الدولة وتعميمها على كافة المناطق، خاصة وأن البنية التحتية مهيأة لهذا الأمر وهي ضمن المخطط لمنظومة تطوير الطرق وتوسعتها.

حمد الشهواني:

تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة لدى الأطفال

قال حمد الشهواني: لقد استمتعت بالمشاركة في فعاليات مؤسسة قطر باليوم الرياضي للدولة، خاصة وأن الفعاليات متنوعة وتتناسب مع كافة الأعمار وقد استمتع الأبناء بحضور الفعاليات ونحرص على تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة لدى أبنائنا من الصغر متخذين في ذلك قدوتنا القيادة الرشيدة.

وتابع: إن دولتنا عودتنا على حب الرياضة بتخصيص هذا اليوم الرياضي واعتباره إجازة رسمية فضلاً عن توفير المرافق الرياضية المميزة على أعلى مستوى في كافة أرجاء البلاد، كما نتمنى تعزيز هذه الثقافة باعتبار الرياضة أسلوباً للحياة وليس مجرد يوم.

وأضاف: إن ما زاد حماسنا نحو الرياضة الفوز ببطولة كأس آسيا ليصبح اليوم الرياضي هذا العام مختلفاً متوجاً بطعم الفوز، ويزيد من حماسنا استعداداً لاستقبال المزيد من البطولات واستضافة مونديال كأس العالم 2022.