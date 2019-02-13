العريبي من ملبورن: أستراليا بلدي وسأموت فيها

ملبورن - وكالات: “أحب أستراليا”.. هكذا صرح لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي للصحفيين لدى وصوله، أمس، إلى مدينة ملبورن الأسترالية، بعد أن ظل محتجزا في سجن تايلاندي لأكثر من شهرين. وبعد نزوله من طائرة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية قادمة من بانكوك، قال العريبي: أستراليا بلادي، لست مواطنا بعد، لكن بلدي أستراليا، أنا أحبها وسأموت فيها. وشكر لاعب كرة القدم، الذي لعب باسم منتخب البحرين سابقا، من وقفوا بجانبه خلال الشهرين الماضيين، والذين هتف بعضهم داخل المطار: “أهلا بك في بيتك حكيم”. وارتدى العريبي قميص “باسكو فالي” لدى وصوله المطار، وهو فريق شبه محترف يلعب في ملبورن، ثاني أكبر مدينة في أستراليا. وأطلقت السلطات التايلاندية سراح اللاعب البحريني بعدما سحبت المنامة طلب تسليمه إليها.

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