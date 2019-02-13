الرياضة تدعم أسلوب الحياة الصحي

الدوحة - الراية:

نظمت الشركة القطرية للصناعات التحويلية فعاليات وأنشطة متنوعة لموظفيها وموظفي شركاتها الفرعية والشقيقة. شارك في الفعاليات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والسيد سعد الرميحي عضو مجلس الإدارة، والسيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة.

واعتبر سعادة رئيس مجلس الإدارة أن اليوم الرياضي مبادرة فريدة وغير مسبوقة في العالم.. كما أنها تحفز النشاط وتدعم أسلوب الحياة الصحي.

وأكد حرص الشركة وشركاتها التابعة على المشاركة في اليوم الرياضي خاصة أن الرياضة جزء مهم من نهضتنا الشاملة، مشيراً إلى فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم ببطولة كأس آسيا. وأكد على أن الاستثمار الرياضي يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية مع الاستعداد لتنظيم كأس العامل لكرة القدم « مونديال 2022 « في قطر. وقال إن الرياضة استثمار في تطوير المجتمع.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن «التحويلية» قد قامت بعمل صالة رياضية في مجمع سكن الموظفين إيماناً منها بأن العقل السليم في الجسم السليم. وأكد أن الاحتفال باليوم الرياضي يحفز على ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياة يومياً ما ينعكس إيجابياً على الإنتاجية والإقبال على العمل .

يُذكر أن الفعاليات تضمنت عدداً من الأنشطة وعلى رأسها كرة القدم وكرة الطائرة وشد الحبل، بالإضافة إلى أنشطة مختلفة للأطفال.

وفازت التحويلية بالمركز الأول في كرة القدم، ومصنع قطر لأحجار التبليط بالمركز الثاني. وفي كرة الطائرة فاز مصنع قطر لمعالجة الرمال بالمركز الأول، والمركز الثاني كان من نصيب شركة قطر لسحب الألمنيوم . وفي ختام المسابقات قام السيد سعد الرميحي والسيد عبدالرحمن الأنصاري بتوزيع الجوائز على الفائزين.