الخاطر: اليوم الرياضي يرسخ مفهوم الصحة والسلامة

الدوحة - الراية:

احتفلت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة- قطر وجيوان، باليوم الرياضي للدولة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وهيئة الأشغال العامة «أشغال».

وأقيمت الفعاليات في منطقتي كوستا ملاذ وبورتو أرابيا في وقت متزامن، حيث شارك الموظفون والمقيمون والزوار من جميع الأعمار في مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية المليئة بالتحديات. حيث شملت هذه الأنشطة منافسات كرة القدم، ماراثون المشي، قسم النادي الرياضي، تحدي تخطي العوائق، وتسلق الجدران، وفوسبول الطاولات، كرة الطاولة، مسابقات الأسئلة المتعلقة بالصحة والرياضة وغيرها من النشاطات الرياضية.

هذا وحثّ رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، السيد تركي بن محمد الخاطر، المشاركين على جعل الرياضة سلوكًا حياتيًا، فمن خلالها يحمي الفرد نفسه من الأمراض المزمنة، ويحد من مضاعفاتها الخطرة.

وقال الخاطر: «يرسخ اليوم الرياضي الوعي بمفهوم الصحة والسلامة، ويعبر عن ثقافة العقل السليم في الجسم السليم، وأدعو الجميع لجعل الرياضة جزءاً من برنامجهم اليومي وليس مناسبة عابرة، سعياً لبناء مجتمع مفعم بالحيوية، بما يتوافق مع سياسة الدولة التنموية ورؤية قطر2030».

ودعا الموظفين للمواظبة على ممارسة الرياضة، كونها تجدد حيويتهم، وتحفزهم لإنجاز مهامهم، منوهاً بأهميتها كمدخل لتعزيز الصحة العامة.

ويعكس الإقبال على فعالياته مدى استيعاب الجميع للهدف الذي يصبو إليه هذا اليوم، الرامي إلى توسعة المشاركة فيه، فدولة قطر بحسب سعادته رائدة بهذا المجال، ويترجم الحدث الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالمواطن، ويجسد شعار الإنسان أغلى ما نملك، فالرياضة حق للجميع وممارستها ليست حكراً على المحترفين.

أنشطة متنوعة

وبهذه المناسبة قال الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال»: إن فعالية «أشغال» بمناسبة اليوم الرياضي لعام 2019 جاءت بالتعاون مع الشركة المتحدة للتنمية والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية حيث شملت الفعالية يوماً كاملاً من الأنشطة الرياضية المتنوعة في منطقة كوستا ملاذ ومنطقة بورتو أرابيا في جزيرة اللؤلؤة-قطر.

وأضاف: «إن الهيئة تحرص على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية لموظفي الهيئة على مدار العام سواء في اليوم الرياضي أو خلال البطولات الداخلية التي تقيمها خلال العام أو خلال شهر رمضان المبارك، كما تحرص «أشغال» على حث موظفيها على ممارسة الرياضة بشكل مستمر من خلال توفير صالة رياضية في الهيئة، حيث تشمل الصالة الرياضية كافة المعدات والأجهزة الرياضية ومدربين مختصين».

وفي وقت مبكر، تم إفتتاح ملعب «تمبا ارينا» لكرة القدم في منطقة كوستا ملاذ بشكل رسمي من قِبل الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، السيد إبراهيم جاسم العثمان، وكبار مسؤولي الشركة وموظفيها.

وقال العثمان: «إن افتتاح ملعب «تمبا ارينا»، وهو أحدث ملاعب كرة القدم في جزيرة اللؤلؤة- قطر، يعكس التزامنا بالتنمية الوطنية والبشرية، من خلال دعم وتشجيع المبادرات والأنشطة الرياضية التي تتوافق مع جهود الشركة المتحدة للتنمية في مجال المسؤولية الاجتماعية».

وأشار إلى أن دعم الشركة المتحدة للتنمية للأنشطة المتصلة بالرياضة مستمر طوال الفترة المؤدية إلى انعقاد بطولة كأس العالم لكرة القدم، وهو الحدث الرياضي الأكبر في العالم الذي ستستضيفه دولة قطر عام 2022.

وأضاف السيد إبراهيم العثمان: «ستواصل الشركة المتحدة للتنمية دعمها للأنشطة الرياضية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز بقوة على مساهمة الرياضة في التنمية البشرية، وتهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز رياضي إقليمي».

وقال: «تسعى الشركة المتحدة للتنمية، من خلال مشاركتها في تنظيم فعاليات خاصة باليوم الرياضي، إلى التشجيع على ممارسة الأنشطة الرياضية، وزيادة الوعي حول أهمية اعتماد أسلوب حياة صحي ونشط. فعبر هذه المبادرات، تساهم الشركة المتحدة للتنمية في دعم ركائز التنمية البشرية والهادفة إلى تأسيس مجتمع صحي».

وتستضيف الشركة المتحدة للتنمية، بشكل سنوي، فعاليات رياضية مفتوحة أمام العامة لتشجيع السكان والزوار على المشاركة في الأنشطة الرياضية المتنوعة. كما تحتل جزيرة اللؤلؤة-قطر موقعاً مثالياً لناحية تأمين نمط حياة صحي، خاصة وأنها توفر الكثير من المساحات المفتوحة، والمساحات الخضراء ذات المناظر الطبيعية، والواجهات البحرية.

بالتعاون مع كتارا للضيافة

الديار القطرية تنظم مسابقات رياضية متنوعة

العطية: مدينة الوسيل توفر نمط حياة صحياً

الملا: اليوم الرياضي يعزز أهداف رؤية قطر 2030

الدوحة - الراية:

نظمت شركة الديار القطرية بالتعاون مع كتارا للضيافة فعاليات اليوم الرياضي للدولة لعام 2019 في الحديقة الهلالية بمدينة لوسيل، والذي يقام هذا العام تحت شعار النشاط عافية.

ونظمت الشركة العديد من الفعاليات الرياضية التي تساهم في ترسيخ مفهوم الرياضة كنمط حياة صحي، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتماشياً مع رؤية قطر 2030، حيث شملت الفعاليات مسابقات كرة قدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، ومجموعة من الألعاب والفعاليات الخاصة للأطفال.

وشارك في الفعاليات كل من المهندس عبد الله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية والسيد حمد عبد الله الملا الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة، بالإضافة لموظفي الشركتين وعائلاتهم حيث استمرت فعاليات اليوم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر في جو عائلي مفعم بالنشاط.

وأكد المهندس عبد الله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية على حرص الشركة على المشاركة كل عام في فعاليات اليوم الرياضي للدولة فمنذ صدور القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 بتحديد يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، وتماشياً مع التوجيهات الكريمة لسمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، تحرص شركة الديار القطرية على تنظيم فعاليات رياضية وحركية في اليوم الرياضي للدولة، يشارك فيها العاملون والمنتسبون فيها.

وقال إن نشر الوعي بأهمية الرياضة كنمط حياة لا تنتهجه شركة الديار القطرية في اليوم الرياضي فحسب وإنما تضعه ضمن محددات تخطيطها لمشاريعها المستدامة، ولعل أبرز مثال على ذلك مدينة لوسيل التي تقام فيها الفعاليات السنوية لليوم الرياضي، فمدينة لوسيل إضافة لكونها أكبر تجمع عمراني مستدام، فهي أيضاً راعت ضمن تصميمها من البداية الاهتمام بتوفير نمط حياة صحي للقاطنين والزوار، فممشى المارينا الذي يمتد بطول 4.2 كيلو متر مربع ليوفر ما يزيد على 142 ألف متر مربع من المتنزهات، بالإضافة للعديد من الحدائق المنتشرة في ربوع المدينة، وكذلك الممرات الخاصة بالدراجات الهوائية في المدينة، لتأصيل الرياضة كنمط حياة ولتحقيق الوعي بأهمية الرياضة على مدار العام.

ومن جانبه، أشار السيد حمد بن عبد الله الملا الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة، أن الاحتفالات باليوم الرياضي تعزز من أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وذلك من خلال تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الرياضة في خلق مجتمع صحي بدنياً ونفسياً. وفي هذا اليوم، تعمل الدولة والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة على تشكيل برامج رياضية لتلهم أفراد المجتمع من أجل تبني عادات صحية.

وأضاف أن كتارا للضيافة وضعت نصب أعينها اتباع نهج شامل ومتكامل لممارسة مسؤوليتها الاجتماعية استناداً إلى بنيتنا التحتية الراسخة، وذلك بغية تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وتمكين المجتمعات المحلية التي ننشط في رحابها، سواء في قطر أو في الخارج.

بمشاركة موظفي الشركة وعائلاتهم

مشيرب العقارية تطلق ماراثون المشي

الدوحة - الراية:

احتفلت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري المستدام التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، باليوم الرياضي للدولة في مشروع مشيرب قلب الدوحة، وذلك باستضافة ماراثون مشي شارك فيه موظفو الشركة وعائلاتهم، فضلاً عن موظفي فندق «ماندارين أورينتال الدوحة» وفندق «الوادي الدوحة إم جاليري من AccorHotels» اللذان سيفتحان أبوابهما قريباً في مشيرب قلب الدوحة. وبدأت احتفالات اليوم الرياضي بماراثون مشي حول مشيرب قلب الدوحة، كانت انطلاقته من ساحة وادي مشيرب وانتهى في براحة مشيرب، أكبر ساحة عامة مغطاة في الشرق الأوسط.

ويعد هذا الحدث بداية لفعالية ماراثون المشي السنوي والذي سيقام في مشيرب قلب الدوحة، الوجهة الجديدة للترفيه والمعيشة والأعمال، والمدينة الصديقة للمشاة والرياضيين. وقد تضمن برنامج اليوم الرياضي في مشيرب قلب الدوحة أنشطة بدنية استمتع بها موظفو الشركة وعائلاتهم، وذلك سعياً لتشجيع الموظفين على اتباع نمط حياة صحي.

ويسعى مشروع مشيرب قلب الدوحة إلى التقليل من الاعتماد على السيارات ووسائل النقل الملوثة للبيئة والمباني المسرفة في استهلاك الطاقة مما جعله واحداً من أكثر المشاريع الذكية والأكثر استدامة في العالم. يذكر أن مشيرب قلب الدوحة هو ثمرة ثلاث سنوات من الأبحاث والدراسات، أجرتها مشيرب العقارية بالشراكة مع أسماء عالمية رائدة في مجال التصميم والهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، وذلك لإعادة إحياء مركز المدينة القديم في إطار ذكي ومستدام للعيش المعاصر.