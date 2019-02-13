استمرار التجارة بين بريطانيا وسويسرا بعد بريكست

بيرن ـ قنا: وقعت سويسرا وبريطانيا، اتفاقية لاستمرار التجارة بينهما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. ووقع الاتفاقية من الجانب السويسري السيد جاي بارميلين رئيس المجلس الفيدرالي ومن جانب بريطانيا السيد ليام فوكس وزير التجارة الدولية. وتنص الاتفاقية على تسهيل وتبسيط التبادل التجاري بين البلدين والسماح للشركات في البلدين بالتجارة الحرة من دون أي تعريفات جمركية إضافية، فضلاً عن إزالة جميع الرسوم على الغالبية العظمى من البضائع المتداولة. وتساهم الاتفاقية في تفادي تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية على التجارة بين البلدين.

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