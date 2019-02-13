الضرائب تثير أزمة أوروبية

بروكسل ـ د ب ا:

أعرب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي عن معارضتهم لخطة المفوضية الأوروبية لإلغاء صلاحية الدول في الاعتراض على سياسة الضرائب، بحضور رئيس البنك المركزي الأوروبي مما يشير إلى وجود معارضة قوية للمبادرة التي اعتبرتها الكثير من الدول انتهاكاً لسيادتها. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عدة وزراء تشككوا قبل اجتماع مقرر في بروكسل في ميزة التحول لطريقة مختلفة لاتخاذ القرار بشأن المسائل الضريبية، وهي قضية حساسة بالفعل بالنسبة لعدد من الدول. ويشار إلى أن قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب تتطلب إجماعاً بين الحكومات، وهو أمر غالباً ما يكون صعب التحقيق في ظل معارضة دول مثل أيرلندا أو لوكسمبورج، حيث ترفضان السياسات التي تعتبرانها تقوضاً لقدراتهما التنافسية الاقتصادية. ونقلت بلومبرج عن وزير مالية لوكسمبورج بيير جرامينا القول: أي دولة يجب أن تكون قادرة على أن تقرر حجم الضرائب التي تريد فرضها.

ويأتي اجتماع الوزراء عقب اقتراح المفوضية بأن تتخلى الحكومات الأوروبية عن حقها في الاعتراض ابتداء من هذا العام بشأن السياسات التي ليس لها تأثير على حقوق الضرائب الوطنية.