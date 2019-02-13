الفعاليات الرياضية تسهم في زيادة الإنتاج

الدوحة - الراية:

احتفلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» باليوم الرياضي للدولة بنسخته الثامنة، بتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة بالحي الثقافي «كتارا»، بالتعاون مع الاتحادين القطريين لكرة الطائرة وكرة الطاولة ولجنة رياضة المرأة القطرية.

وقال المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء الذي شارك في الاحتفالات مع عدد من مديري الشؤون والإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي المؤسسة وأسرهم إن كهرماء تحرص على المشاركة في هذه المناسبة بتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية التي تسهم في تقدم المجتمع وزيادة إنتاجيته، كما تشجع موظفيها دائما على ممارستها.

وأضاف: يظهر هذا التجمع السنوي رقي المجتمع القطري الأخلاقي والفكري، بإدراكه لأهمية الرياضة ودورها في حياة الإنسان. مؤكداً أن اليوم الرياضي الذي تنظمه المؤسسة كل عام يحظى بالإقبال على ممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة بما يعكس الرؤية الحكيمة لحكومتنا الرشيدة.

وقد شمل الاحتفال إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية والمسابقات التفاعلية التي لاقت مشاركة واسعة من قبل الجهور بشكل عام والموظفين بشكل خاص الذين أبدوا تجاوبا وتفاعلا كبيرا مع كافة الأنشطة والفعاليات وأعربوا عن سعادتهم بحضور هذا الاحتفال وحرصهم على المشاركة كل عام.

وقد تنوعت فعاليات وأنشطة اليوم الرياضي لكهرماء ما بين تمارين لياقة بدنية، ومنافسات في الرياضات الجماعية والفردية، مثل كرة القدم، كرة الطائرة الشاطئية، كرة الطاولة، كرة سلة، البيبي فوت، ألعاب تيلي ماتش، إيروبيكس، جولة بالدرجات الهوائية، شد الحبل، ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال تحتوي على لعبة الكراسي الموسيقية، سباق بأكياس الخيش وكرة اليد، كرة السلة، كرة القدم، كرة الطاولة. كما تم تنظيم مباريات تنافسية في كرة الطائرة الشاطئية بين موظفي إدارات كهرماء والشركات المنفذة لمشاريع كهرماء بإشراف مدربين وحكام من اتحاد الطائرة.

وتأتي الفعاليات التي تقيمها كهرماء تعبيرا عن التزامها بالمساهمة في الارتقاء بصحة ورفاهية المجتمع وذلك كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، حيث تتيح الرياضة والأنشطة البدنية للجميع الفرصة في المشاركة الفعالة واستغلال طاقاتهم بصورة إيجابية تعود على صحتهم ونشاطهم في تحقيق أهداف المؤسسة.

تعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر. أنشئت كهرماء في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة. وتتولى كهرماء شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، كما أنها تتولى إعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه؛ وتَمَلُك وإنشَاء وتشْغِيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر؛ وإعداد خطط وبرامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه؛ ووضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية وتمديدات المياه لمختلف المباني والمنشآت؛ وتقديم الخدمات والاستشارات في مجال الأنشطة التي تقوم بها.

بأنشطة رياضية وترفيهية بكتارا

التجارة تنمي الوعي بممارسة الرياضة

الدوحة - الراية:

نظمت وزارة التجارة والصناعة صباح أمس وبالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة احتفاءً باليوم الرياضي للدولة وذلك بالحي الثقافي (كتارا)، والتي حظيت بمشاركة واسعة من قبل كافة أفراد المجتمع. وحرصت الوزارة هذا العام على توفير أنشطة رياضية ومسابقات ترفيهية متنوعة بهدف تشجيع العائلات، وكافة الفئات العمرية، ومختلف شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة والقيام بالأنشطة البدنية ورفع درجة الوعي لديهم بأهمية الرياضة ودورها في حياة الإنسان اليومية وتشجيعهم على ممارستها طوال العام، فضلاً عن تعزيز قيم التعاون وتنمية روح المشاركة بين كافة أفراد المجتمع في جو من الألفة والمرح.

وتضمنت الأنشطة التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة بهذه المناسبة مسابقات ترفيهية وتصويراً وألعاباً رياضية وحركية امتدت لتشمل رياضة الكرة الطائرة الشاطئية، وكرة قدم للأطفال، ورياضة الملاكمة، وتنس الطاولة، بالإضافة إلى لعبتي البلياردو والبيبي فوت.

هذا وأعرب موظفو الوزارة وشركة مناطق عن سعادتهم بالمشاركة في الفعاليات التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة هذا العام، مؤكدين أن هذه الأنشطة والفعاليات تحقق الأهداف المرجوة منها، وتسهم في استغلال الطاقات البدنية والفكرية بصورة إيجابية، وتُعزز أهمية الرياضة كثقافة مجتمعية.

بطولات رياضية لتعزيز التعاون بين موظفي المناعي

الدوحة - الراية:

نظم مجمع شركات المناعي العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية المختلفة لمنتسبي الشركات التابعة للمجموعة بالمنطقة الشاطئية في منطقة فندق ماريوت الدوحة.

واستعرض السيد خالد المناعي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية الفوائد الصحية التي تعود من تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجمع شركات المناعي. مشيرا إلى أن الشركة توفر الكثير من الفرص للموظفين للمشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية.

وقال إن الشركة تنظم مهرجانا رياضيا سنويا بالتزامن مع اليوم الرياضي للدولة إذ جرى تنظيم العديد من البطولات في أنشطة الكريكيت وكرة القدم والبولينج وكرة الريشة كما اشتمل البرنامج على عدة مباريات تنافسية في مركز الترفيه التابع للعاملين بالمناعي شملت كرة السلة والكرة الطائرة.

وأكد خالد المناعي الالتزام برؤية القيادة الرشيدة لتطوير مجتمع صحي مشيرا إلى تشجيع كافة العاملين به للمشاركة في برامج اللياقة البدنية من خلال المشاركة في البطولات التي من شأنها تعزيز العمل الجماعي بين زملائنا وعملية التواصل ضمن شركات المجموعة. كما نعمل عبر المشاركة في الأنشطة الرياضية على الحد من العديد من المخاطر الصحية في الوقت الذي نعمل فيه على تطوير مهاراتنا الاجتماعية.

وكتقليد جرت العادة على تنظيمه سنوياً، تم تكريم الموظفين الذين أكملوا 25 عاما من الخدمة مع مجموعة المناعي خلال العام.