نجمات التنس العالمي في قلب الحدث

متابعة - أحمد سليم:

في يوم استثنائي في مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش شاركت المُصنفات الأوليات في التنس الجماهير والعمال في فعاليات اليوم الرياضي للدولة والتي نظمها اتحاد التنس والإسكواش والريشة الطائرة بمشاركة كبيرة من الجاليات والسفارات وعدد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها هيئة أشغال العامة «أشغال» وشركة الحديد القطرية «الريل»، إضافة إلى عدد من الشركات الخاصة، وذلك بحضور سعادة سيد أحسن رضا شاه سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، وطارق زينل أمين السر العام لاتحاد التنس والإسكواش والريشة الطائرة، وكريم العلمي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وإبراهيم الخليفي نائب رئيس لجنة منتخبات التنس (فعالية المنتخبات وبراعم التنس).

وجاءت مشاركة المُصنفات الأوليات في اليوم الرياضي بالتزامن مع مشاركتهن في بطولة قطر توتال للتنس التي تشهد مشاركة كبيرة من المصنفات العشر الأوليات على مستوى العالم، حيث كانت البطولة فرصة لبطلات العالم للتعرف على الثقافة الرياضية القطرية واهتمام الدولة بالرياضة وجعلها أسلوب ومنهج حياة للمجتمع، وهو ما ألقى الكثير من الإثارة على الفعاليات أمس لتعيش النجمات يوماً استثنائياً وغير مسبوق لهن.

وحرصت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثالثة على العالم والأولى في بطولة قطر توتال للتنس وأيضاً الألمانية انجليك كيربر المصنفة السادسة على العالم والثالثة على البطولة على مشاركة الأطفال فعاليات اليوم الرياضي للدولة وذلك من خلال رياضة التنس وتعليمهم قواعد اللعبة، واستمتعت هاليب وكيربر بالتواجد وسط الأطفال في هذه الأجواء المثالية خاصة مع طقس الدوحة الذي كان مشمساً مع وجود بعض الرياح الخفيفة لتعيش اللاعبتان تجربة غير مسبوقة مع يوم مميز خصص لممارسة الرياضة فقط، وهو ما ساهم في إبهارهما والتأكيد على تميز قطر وأسبقيتها في هذا الشأن.

وانطلقت الفعاليات منذ الصباح الباكر ليوم أمس في مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش وسط إقبال منقطع النظير حيث حرص الجميع في هذا اليوم على المشاركة في العديد من الفعاليات التي نظمها الاتحاد من خلال الألعاب الرياضية المختلفة بالإضافة إلى لعبة التنس وأيضاً الأنشطة الترفيهية المتنوعة، حيث خُصص يوم مفتوح للسفارات داخل مجمع خليفة الدولي بمشاركة خمس سفارات من بينها الفلبين والهند وباكستان ونيبال، إلى جانب جالياتهم المقيمة في قطر في مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية والتي تمثلت في التنس والإسكواش والريشة الطائرة إضافة إلى رياضات أخرى مثل كرة القدم.

وقامت الجاليات المتواجدة في هذه الفعالية بعرض ألعابها الرياضية الشعبية التي تنتمي إلى إرثها المجتمعي بهدف التعرف على ثقافات أخرى وخوض تجربة مختلفة لتكون الأجواء مميزة للغاية ورائعة داخل مجمع خليفة الدولي.

وكان «العمال» هم الهدف بالنسبة لاتحاد التنس والإسكواش والريشة الطائرة من منطلق مسؤوليته الرياضية والمجتمعية، وذلك من خلال مشاركتهم في فعالياته، حيث شارك عمال من الجنسين المنتسبون لهيئة «أشغال» و«الريل» بما يعزز اندماجهم مع المجتمع، لتكون بمثابة كلمة شكر لدورهم كونهم شركاء أساسيين في المسيرة التنموية للبلاد.

كما أقيمت على هامش الفعاليات بطولة مصغرة للاعبي مركز البراعم لتحت 8 و9 و10 سنوات، بمشاركة لاعبين يمثلون المنتخبات الوطنية وأولياء أمورهم، وتم تتويج الفائزين فيها بالهدايا والجوائز.

النجمة الألمانية كيربر:

استمتعت بالمشاركة في اليوم المميز

قالت الألمانية انجليك كيربر المصنفة السادسة على العالم إنه من الرائع مشاركة الأطفال في ممارسة رياضة التنس على هامش اليوم الرياضي لدولة قطر، وقالت:»جئت إلى الدوحة للمشاركة في بطولة قطر توتال ومن الجيد أن أعود إلى هنا مجدداً، وسعدت بالمشاركة في الفعاليات التي نظمها الاتحاد ومشاركة الأطفال اليوم الرياضي».

وأضافت:»أستمتع بالمشاركة مع الأطفال في فعاليات اليوم الرياضي والرياضة أمر ضروري في بناء الشعوب والمجتمعات، وأعتقد أن قطر سباقة في هذا الأمر وهذا يؤكد على تميزها من جديد بعد تميزها في تنظيم البطولات».

الرومانية سيمونا هاليب تؤكد:

لدي ذكريات رائعة هنا

أعربت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثالثة على العالم والأولى في بطولة قطر توتال للتنس عن سعادتها للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة والتي نظمها اتحاد التنس والإسكواش والريشة الطائرة، وقالت سيمونا :» أشعر بالسعادة أيضاً للمشاركة مع الأطفال في فعاليات اليوم الرياضي فهو أمر رائع فأنا أحب قضاء الأوقات مع الأطفال وقد كانوا متحمسين فوق أرضية الميدان ومنحوني قدراً كبيراً من الطاقة كي أبدأ يومي».

وعن مشاركتها في بطولة قطر توتال قالت:» سعيدة للغاية بالعودة إلى هنا في مدينة الدوحة حيث أحظى بذكريات رائعة فدائماً ما أقدم مستويات قوية في هذه البطولة، أشعر الآن أنني بحالة بدنية جيدة وعلى أهبة الاستعداد لبدء البطولة».

وأضافت:» سيكون من الصعب توقع ما سيحدث فقد أتيت من بطولة تقام على ملاعب مغلقة لذلك سيكون الأمر صعباً، سأحاول الاعتياد على الملعب وعلى الكرات ولكنني لا أود إطلاق التوقعات لأنها بطولة صعبة، وسأحول التعامل معها مباراة بعد الأخرى وسأرى ما سيحدث».

جهد كبير للجنة المنظمة

شدد طارق زينل المنسق العام لبطولة قطر توتال لتنس السيدات على أن اللجنة المنظمة للبطولة حرصت على إقامة كافة مباريات التصفيات النهائية للأدوار التمهيدية، بالرغم من تساقط الأمطار على مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش، وهي ظروف خارجة عن إرادتنا، كما كان هناك بعض انسحابات للاعبات بسبب الإصابة وهو أمر يحدث في بطولات التنس عادة، ولكن لدينا مصنفات أوليات في قائمة أفضل عشر لاعبات على مستوى العالم وبطلات سابقات لهذه البطولة، ونحن راضون عما قدمنا والبطولة لا تزال في بدايتها وندعو الجماهير للاستمتاع بفعاليات ومنافسات البطولة.

طارق زينل:

فرصة للترويج لرياضة التنس

قال طارق زينل أمين السر العام لاتحاد التنس والإسكواش والريشة الطائرة إنه سعيد للغاية بحجم الإقبال الكبير على المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، وقال:»المشاركون في فعاليات اليوم الرياضي عبّروا عن فرحتهم العارمة وأهمية اليوم الرياضي بالنسبة للمجتمع وحياة الأفراد، وفخورون بأن دولة قطر هي الدولة الوحيد التي بدأت في تخصيص يوم لممارسة الرياضة والهدف منه هو ليس ممارسة الرياضة لمدة يوم واحد فقط ولكن أيضاً جعلها أسلوب حياة».

وأضاف:»سعداء في اتحاد التنس والإسكواش والريشة الطائرة أن تصادف بطولتنا «قطر توتال لتنس السيدات» اليوم الرياضي للدولة، حيث نعتبرها فرصة لممارسة الرياضة وأيضاً الترويج للعبة من خلال الفعاليات التي أقيمت في مجمع خليفة الدولي أو من خلال عدد من المدارس وأيضاً في كتارا، وكلنا فخر أن تشهد فعاليتنا مشاركة العمال الوافدين لاسيما أنهم شركاء أساسيون وجزء لا يتجزأ في بناء المجتمع القطري».

فعاليات التنس تنتقل إلى كتارا والمدارس

لم تقتصر فعاليات اتحاد التنس على مجمع خليفة الدولي فقط ولكن أيضاً امتدت إلى أكثر من موقع بالدولة، بما فيها كتارا ومؤسسة قطر وعدد من المدارس، من خلال ملاعب تنس مصغرة في عدد من المدارس جاءت تحت إشراف مدربين من الاتحاد الذين يتواجدون لتعليم أساسيات وتقنيات اللعبة وتشجيع الطلاب على ممارسة هذه الرياضة، بهدف إتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين لممارسة الرياضة والمساهمة في بناء الوعي بقيمها وتعزيز القدرات المجتمعية.