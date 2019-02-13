فعاليات رياضية تراثية بميدان الهجن

الدوحة - الراية:

أقامت اللجنة المنظمة لسباقات الهجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني فعاليات خاصة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، وجاءت الفعاليات متزامنة مع الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني لكرة القدم بفوزه بكأس آسيا 2019، وهو ما انعكس بقوة على الفعاليات في ميدان الشيحانية، معطياً أهمية خاصة للرياضة وضرورة ممارستها من الشعوب ، وارتباطها ارتباطًا وثيقًا بصحة الإنسان.

وقال عبدالله بن محمد الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباق الهجن بأن اليوم الرياضي للدولة صدر بمرسوم أميري «تاريخي» عام 2011 باعتماد يوم الثلاثاء، الثاني من شهر فبراير من كل عام، يوماً رياضياً سنوياً في قطر، في خطوة غير مسبوقة، ليس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط فحسب؛ بل على صعيد العالم بأسره، قبل أن تتحوّل الفكرة القطرية إلى ظاهرة إقليمية، وأوروبية، وعالمية.

وتابع دولتنا في ظل القيادة الرشيدة تستهدف تكريس مفهوم «الرياضة المجتمعية»، من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في مختلف الأنشطة الرياضية، ولكافة الأعمار والفئات السنية، وهو ما تفاعل مع الجميع مؤسسات وأشخاص ، ونحن بدورنا في اللجنة المنظمة لسباق الهجن قمنا بتنظيم عدة فعاليات على أرض ميدان الشيحانية ، وكان الإقبال هائلاً، فنظمنا مسابقة للجري للشباب وكبار السن على حد سواء ووضح بشدة مدى اهتمام وجدية المشاركين تفاعلا مع الرياضة وأهميتها في حياة الشعوب.

وعن الإقبال الهائل على الفعاليات قال نائب رئيس اللجنة المنظمة: بالفعل كان الإقبال كبير جدًا وهو ما دفعنا إلى أن نفكر مستقبلاً في هذه المناسبة الرياضية المهمة، أن نتعاون مع الاتحادات والأندية الرياضية بأن تكون هناك شراكة للفعاليات لتقام على ميدان الشيحانية، بتوسيع قاعدة الأنشطة ليمارس الجميع رياضتهم المفضلة. وفي ختام تصريحاته توجه الكواري للجميع بالشكر على تفاعلهم مع الأنشطة التي نظمتها اللجنة المنظمة في ميدان الشيحانية متمنيا للجميع التوفيق في حياتهم الصحية والعملية. ومن جانبه قال صالح الهديفي مدير العلاقات العامة والإعلام: دائمًا ماتكون دولة قطر سباقة بإعلاء شأن الرياضة بما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية، وفوائد صحية كثيرة، وتوعية للمواطنين بأهمية الرياضة في الحياة اليومية، وتشجيعهم على ممارستها طوال العام، وهو ما تفاعل معه الجميع في ميدان الشيحانية وسط إقبال وتفاؤل على الحياة بشكل مختلف.

مشاركة كبيرة للجاليتين الهندية والمجرية في فعاليات الوكرة

تجمع رياضي رائع في قلعة الجنوب

متابعة - صابر الغراوي:

أقامت أسرة نادي الوكرة الرياضي فعاليات متميزة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة بمقر النادي و بمدينة الوكرة، وذلك إيماناً منها بأهمية الرياضة والتشجيع على ممارستها.

وكعادتها دائماً ركزت أسرة النادي في هذا اليوم على تنوع الأنشطة الرياضية وتعدد المشاركين وتنظيم العديد من المسابقات والفعاليات التي تشجع الجميع على الحركة والنشاط لكافة المراحل السنية بداية من الأطفال ووصولاً إلى كبار السن.

وحرص عدد كبير من قيادات النادي ومنتسبيه وموظفيه ومدربيه على حضور معظم هذه الفعاليات وسط سعادة كبيرة، يتقدمهم عبد الهادي خميس المدير التنفيذي للنادي وتامر صبري مدير النادي فضلاً عن ممثلي جميع اللعبات من مدربين وإداريين ولاعبين.

ومنذ الصباح الباكر تحولت كافة منشآت النادي إلى خلية نحل خاصة أن تعدد الأنشطة لم يقتصر على أبناء النادي وقياداته وموظفيه وإدارييه فقط ولكنه امتد ليشمل أيضاً العديد من الجهات التي حرصت على الاحتفال بهذا اليوم داخل الصرح الرياضي الكبير بمدينة الجنوب.

وضمت هذه الجهات كل من مهندسي وزارة الثقافة والرياضة والجالية الهندية ومنتسبي شركة الدوحة للكابلات وشركة هوبورس وأمن الجنوب وممثلي فندق فريزر سويتس والعاملين بسفارة المجر في الدوحة يتقدمهم القنصل العام للسفارة، فضلاً عن حضور أعداد كبيرة من أهالي مدينة الوكرة.

وحسب الجدول المقرر سلفاً بدأت الفعاليات الرسمية في الثامنة صباحاً وذلك من خلال المسيرة التي بدأت من دوار الصدفة وحتى مقر النادي وبعدها انطلقت الفعاليات والأنشطة الرياضية المختلفة التي التزم فيها النادي بكافة تعليمات وزارة الشباب والتي ركزت فيها على ضرورة تنظيم الفعاليات الرياضية مع التغذية الصحية حتى تعم الفائدة وتتحقق المكاسب المرجوة من هذا اليوم الرائع.

وضم البرنامج ممارسة سباقات خاصة في ألعاب القوى وكرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة بالإضافة إلى رياضة شد الحبل والألعاب الهندية الخاصة التي مارسها أعضاء الجالية، كما أقامت أسرة النادي ملعباً خاصاً للأطفال للمرة الأولى وشهد إقبالاً كبيراً من أطفال الجاليتين الهندية والمجرية وبقية المشاركين في هذا التجمع الكبير.

إثارة في الرياضات الشتوية بفلاجيو

الدوحة ـ الراية:

أقامت لجنة الرياضات الشتوية باللجنة الأولمبية القطرية بالملعب الثلجي بفلاجيو فعالياتها بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، حيث نظمت مباراة استعراضية بين عنابي هوكي الجليد ومنتخبي فنلندا وكندا، شهدها جمهور كبير من زوار مجمع فيلاجيو والجالية الفلندية، والكندية وفي نهاية المباراة قام حسن عصام الحبابي أمين السر العام للجنة الرياضات الشتوية بتوزيع الميداليات التذكارية على الفريقين والجهاز الفني والحكام وقام بتسليم الكأس لقائد الفريق الفائز.

من جهته أعرب حسن الحبابي بأن لجنة الرياضات الشتوية تشارك بأكثر من مسابقة وهي هوكي الجليد والكيرلنج حيث تقام في ثلاثة أماكن أخرى وهي المطافي والشيراتون وجامعة قطر للبنات بالإضافة إلى الملعب الثلجي بفيلاجيو، الذي أقيمت به مباراة هوكي الجليد بين العنابي ومنتخبي فنلندا وكندا و تعد احتكاكًا جيدًا لمنتخبنا للمشاركة في البطولات المقبلة ومن الواضح أيضًا أن هذه الألعاب بدأت تستقطب الجماهير.

وقال أن اليوم الرياضي هو تشجيع المواطنين والعائلات على ممارسة الرياضة وجعلها جزءًا أساسيًا من نمط الحياة وأن يستمر الجميع في ممارسة الرياضية طوال أيام العام وليس في اليوم الرياضى فقط.

ولا تقتصر فوائد اليوم الرياضي على الرياضة فقط بل على النظام الغذائي أيضًا علما أن اليوم الرياضي يقام سنويا في يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير، وهو حدث فريد من نوعه ليس على مستوى الشرق الأوسط والخليج فحسب بل على مستوى العالم، يتمثل بما يعرف بـ «اليوم الرياضي للدولة» .

ويسعى المسؤولون الرياضيون للتأكيد من خلال هذا اليوم على أن قطر لا تسعى فقط لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى بل كذلك إلى إدراك الإنسان لأهمية الرياضة ودورها في المجتمع.

وتسعى قطر لإثبات أن الرياضة ليست حكرًا على المحترفين واللاعبين فقط بل هي حق لكل إنسان، وهذا ما يظهر جليًا من خلال الدعم الرسمي المتمثل بمشاركة أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شخصيًا كل عام في فعاليات اليوم الرياضي.