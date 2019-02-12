جنرال أمريكي: سنسحب قواتنا من سوريا خلال أسابيع

عواصم - وكالات: قال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية أمس إن من المرجّح أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا تنفيذاً لما أمر به الرئيس دونالد ترامب. لكن فوتيل الذي يُشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حذر من أن توقيت الانسحاب على وجه الدقة يتوقف على الوضع في سوريا حيث يشن مقاتلون تدعمهم الولايات المتحدة هجوماً أخيراً على جيوب تنظيم داعش قرب الحدود العراقية. وبدأت القوات الأمريكية بالفعل في سحب العتاد من سوريا. وسئل فوتيل عما إذا كان سحب القوات الأمريكية التي يتجاوز عددها ألفي جندي سيبدأ خلال أيام أو أسابيع فقال “ربما أسابيع، ولكن مرة أخرى هذا كله يحدّده الوضع على الأرض”. وقال للصحفيين المسافرين معه خلال زيارة للشرق الأوسط “فيما يتعلق بالانسحاب.. أعتقد أننا على المسار الصحيح حيثما نريد أن نكون. “نقل الأفراد أسهل من نقل العتاد ولذا ما نحاول فعله الآن هو من جديد نقل هذه المواد، هذا العتاد، الذي لا نحتاجه”.

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