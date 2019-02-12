وزير الدفاع الأمريكي في أفغانستان فجأة لتقييم الوضع

كابول - وكالات: وصل وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أمس كابول فجأة لتقييم الوضع في أفغانستان التي يريد الرئيس دونالد ترامب أن يسحب منها القوات الأمريكية المتمركزة منذ 17 عاماً.

وبعد محادثات مع الجنرال سكوت ميلر قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، أجرى شاناهان محادثات مع الرئيس الأفغاني أشرف غني.

ويسعى شاناهان إلى طمأنة الحكومة الأفغانية بشأن محادثات السلام المباشرة التي تجريها واشنطن مع طالبان.

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وقال وزير الدفاع الأمريكي في الطائرة التي أقلّته من واشنطن إلى كابول إنه “من المهم أن تشارك الحكومة الأفغانية في المحادثات المتعلقة بأفغانستان. وأضاف للصحافيين الذين يرافقونه أن “الولايات المتحدة استثمرت كثيراً وكثيراً جداً في الأمن في أفغانستان لكن الأفغان هم الذين يجب أن يقرّروا مستقبلهم بأنفسهم. وأكد شاناهان أنه لم يتقرّر أي خفض وشيك للقوات الأمريكية في أفغانستان.

وقال لم أتلق أي تعليمات بخفض عديد قواتنا في أفغانستان.

وأضاف أن الوجود الذي نرغب فيه في أفغانستان يجب أن يؤمن الدفاع عن أراضينا ودعم الاستقرار الإقليمي.