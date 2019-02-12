روسيا تحضّر لتسوية مستدامة في سوريا

موسكو - وكالات:

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبحث الخميس المقبل خلال اللقاء الثلاثي مع الرئيسين التركي والإيراني،الخطوات المشتركة لتحقيق تسوية “مستدامة” للوضع في سوريا. وقال الكرملين في بيان أمس، إن زعماء الدول الضامنة لصيغة “أستانا” للتسوية السورية سيبحثون تلك الخطوات خلال قمتهم الرابعة في 14 من فبراير الجاري بمدينة سوتشي الروسية.

وأشار البيان إلى أنه من المقرّر أيضاً، عقد لقاءات ثنائية بين بوتين وكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني.

ويواصل زعماء الدول الثلاث التعاون عبر مسار “أستانا” للمساهمة في دعم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث عقدوا قمتهم السابقة في العاصمة التركية، أنقرة.

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وتنسّق روسيا بشكل وثيق مع تركيا في الملف السوري، حيث توصّلا في شهر سبتمبر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة إدلب.

على صعيد آخر تواصل قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي هجومها في الكيلومترات الأخيرة التي ينتشر فيها آخر مقاتلي تنظيم داعش في أقصى شرق سوريا بمحاذاة الحدود العراقية.

ومُني التنظيم، بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين. وبات وجوده حالياً يقتصر على مناطق صحراوية حدودية بين البلدين. وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية يقاتل التنظيم المتطرّف منذ سنوات، السبت بدء هجومها الأخير لطرد مئات المتطرفين المُحاصرين في بقعة صغيرة في ريف دير الزور الشرقي، بعد توقف استمر أكثر من أسبوع للسماح للمدنيين بالخروج.