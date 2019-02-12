شهيدان داخل نفق على الحدود مع مصر

غزة - أ ف ب: أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد فلسطينيين أحدهما ضابط في الشرطة وإصابة اثنين آخرين أمس خلال مداهمة نفق تحت الأرض على الحدود مع مصر. وقال إياد البزم الناطق باسم الوزارة في بيان إن ضابط الشرطة الرائد عبد الحميد عطا الله العكر استشهد خلال مهمة أمنيّة لتفقد النفق مساء الأحد. وأضاف البيان إن المواطن صبحي صقر أبو قرشين استشهد اختناقاً نتيجة استنشاق غازات سامة. وتحدّث عن عمليات إنقاذ تمكنت خلالها طواقم الدفاع المدني من استخراج جثماني الشهيدين من داخل النفق بعد جهود كبيرة استمرت عدة ساعات بينما تمّ إنقاذ عنصري أمن آخرين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج”. وذكر مصدر أمني أن أربعة من عناصر الشرطة قاموا بمهمة تفتيش داخل النفق بحثاً عن أعمال تهريب وكان بداخله خمسة عمال”. وأضاف “وفق المعلومات الأولية فوجئوا بأن النفق معبأ بالغاز السام ما أحدث اختناقات أسفرت عن وفاة الضابط وأحد العمال وتمّ انتشالهما من قبل عناصر الدفاع المدني.

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