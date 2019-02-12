وزير الخارجية البحريني أبلغ إسرائيل استعداد الملك للتطبيع

القدس المحتلة - وكالات:

كشفت قناة عبرية أن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد عقد اجتماعا سريا مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني منذ أكثر من عامين، أبلغها فيه بأن الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة مهتم بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال بشكل رسمي. ونقل تقرير، بثته قناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤولين كبار بدولة الاحتلال (لم يسمهم) أن اجتماع ابن أحمد وتسيبي تم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2017، حيث طلب الأول من الثانية نقل رغبة ملك البحرين إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما فعلته. وجاء بث التقرير في وقت تدفع فيه إسرائيل لتوسيع التطبيع مع الدول العربية والإسلامية، إذ سافر نتنياهو، الشهر الماضي، إلى تشاد للإعلان عن إعادة العلاقات معها. وقال نتنياهو آنذاك إن هذه الخطوة حظيت بدعم العديد من الدول العربية دون أن يسمي أيا منها. ورغم ذلك، نفت مملكة البحرين، في نوفمبر الماضي مضمون تقارير أشارت إلى أن نتنياهو سيزور الدولة الخليجية الصغيرة. ورغم نفيه لأي خطة وشيكة لزيارة نتنياهو، إلا أن رأس الدبلوماسية البحرينية قال: إذا تم التخطيط لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن البحرين لن تتردد في الإعلان عنها. وجاء تعليق المسؤول البحريني بعد أيام من تواتر نقل العديد من المواقع الإخبارية العبرية عن مسؤول كبير (لم تسمه) بأن إسرائيل تعمل على تطبيع العلاقات مع البحرين.

وذكر أحد هذه المواقع أن تقدير المسؤولين الإسرائيليين هو أن البحرين ستكون ثاني دولة عربية، لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، تستقبل نتنياهو على أراضيها وفي السياق، أشار تقرير لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أمس إلى أن إسرائيل والبحرين تربطهما روابط سرية قوية، إذ يرى كل من البلدين في إيران -راعي حزب الله الرئيسي- تهديدًا استراتيجيًا. ونوهت الصحيفة العبرية إلى معارضة البحرين القوية لإيران وأنشطتها العسكرية في البلدان العربية مثل لبنان وسوريا واليمن، مشيرة إلى أن خالد بن أحمد أعلن تأييده لعملية جيش الاحتلال لتدمير أنفاق حزب الله عبر الحدود اللبنانية، كما دافع عن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على أهداف إيرانية في سوريا.

وأوضح التقرير أن كشدان الذي ليس له صورة متداولة حتى اليوم، هو أحد المرشدين الأساسيين السريين لتطبيع علاقات إسرائيل والبحرين، وبات مقربا جدا من وزيري خارجية الدولتين، وفي عام 2009 نظم لقاء سريا في نيويورك، جمع الرئيس الراحل شمعون بيريس مع ملك البحرين حمد بن عيسى.

وأشار إلى أنه منذ 2009 بدأت البحرين تزيد مستوى تطبيع علاقاتها بإسرائيل، ففي يوليو من العام ذاته بعد نصف عام من دخول باراك أوباما البيت الأبيض، نشرت صحيفة الواشنطن بوست مقالا دراماتيكيا بتوقيع الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي عهد البحرين.