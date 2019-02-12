أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية تدشِّن عامها الدراسي الأول

الدوحة - قنا:
دشنت أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية أمس عامها الدراسي الأكاديمي الأول، وذلك خلال حفل أقامته بهذه المناسبة.
وأوضح العميد الركن (بحري) خالد ناصر الهاجري قائد الأكاديمية، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن الأكاديمية تهدف إلى تأهيل الطلاب عسكريا وقياديا وفكريا، كما تسعى إلى تدريبهم على أحدث النظم والتكنولوجيا البحرية.
وذكر العميد الهاجري أن العام الدراسي الأكاديمي بدأ اعتبارا من الأمس، بنظام 8 فصول دراسية موزعة على أربع سنوات، وتتكون الدفعة من مرشحين من وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود)، مشيرا إلى أن البرنامج الدراسي يتضمن ثلاثة تخصصات رئيسية وهي، العلوم البحرية، الهندسة البحرية، الإمداد والإدارة البحرية.
حضر الحفل سعادة اللواء الركن حمد أحمد النعيمي رئيس هيئة الكليات والمعاهد، وسعادة اللواء الركن (بحري) عبدالله حسن السليطي قائد القوات البحرية الأميرية، وسعادة اللواء الركن فهد مبارك الخيارين قائد كلية أحمد بن محمد العسكرية، وسعادة السيد فكرت أوزر سفير الجمهورية التركية لدى الدولة.
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