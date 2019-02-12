المريخي يجتمع مع وزير خارجية إثيوبيا

أديس أبابا - قنا:
اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، مع سعادة الدكتور ورقني جبيوه وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك على هامش القمة العادية ال32 للاتحاد الإفريقي.
بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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