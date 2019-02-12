رئيس المجلس التشريعي لمملكة تايلاند يجتمع مع سفيرنا

بانكوك-قنا:‏ اجتمع سعادة البروفيسور بورن بيش ويشيت شولشاي رئيس المجلس الوطني التشريعي لمملكة تايلاند ورئيس اتحاد برلمانات الآسيان، مع سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة تايلاند. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، والأمور ذات الاهتمام المشترك.

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