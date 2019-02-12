أمين عام الخارجية يجتمع مع مسؤول في الاتحاد الأوروبي

الدوحة - ‏قنا: اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، أمس، مع سعادة السيد كولن سيكلونا نائب مدير عام شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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