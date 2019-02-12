المركزي يطلق برنامج «المشي على الكورنيش»

كتب - رمضان مسعد:

يشارك مصرف قطر المركزي برياضة المشي على كورنيش الدوحة في إطار حرصه على التفاعل مع اليوم الرياضي للدولة، الذي يوافق اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى انطلاق برنامج المشي في تمام الثامنة صباحاً من أمام مقر مصرف قطر المركزي وحتى إشارات الإعلام ومن ثم العودة إلى مقر مصرف قطر المركزي بمشاركة كبيرة من جميع المنتسبين للقطاع المالي والمصرفي وشركات التأمين في الدولة.

وقال المصرف المركزي إنه حريص على المشاركة والتفاعل السنوي مع الاحتفالات بهذا اليوم لتحفيز المواطنين والمقيمين على ممارسة الرياضة بصورة موسعة في أرجاء الدولة.

وأشار إلى برنامج الاحتفال باليوم الرياضي اليوم برعاية ومشاركة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، كما يشارك في التظاهرة الرياضية للقطاع المصرفي للدولة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى قيادات القطاع المصرفي والمالي بالدولة.

ويُتوقع أن تحظى هذه التظاهرة الرياضية بمشاركة واسعة وإقبال كبير من قبل جميع المنتسبين للقطاع المالي والمصرفي وشركات التأمين في الدولة، حيث يُعتبر هذا اليوم بمثابة تجديد للنشاط وممارسة الرياضة وقضاء وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء في إطار رياضي كبير.

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ومن جانبها قامت اللجنة المشرفة على المهرجان بوضع اللمسات الأخيرة بالنسبة للفعاليات والمشاركين فيها حرصاً منها على استقطاب أكبر عدد ممكن وظهورهم بصورة تتماشى مع الحدث الكبير.

هذا، واعتاد المركزي بناءً على توجيهات سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي على التفاعل الدائم مع اليوم الرياضي للدولة، حيث أعطى سعادته توجيهاته بتنظيم تظاهرة للمشي في اليوم الرياضي للدولة تشارك فيه جميع المؤسسات المالية بالدولة من بنوك وشركات استثمار ومكاتب صرافة وشركات تمويل وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وشركات التأمين بالإضافة لمصرف قطر المركزي.

وحرصت اللجنة المنظمة للتظاهرة الرياضية للقطاع المصرفي للدولة أن يتم تنظيم تظاهرة لرياضة المشي على كورنيش الدوحة اليوم بطول «ستة كيلومترات» على أن يشارك فيها جميع الفئات العمرية من الجنسين التابعين لتلك المؤسسات والهيئات، ونأمل أن يخرج المهرجان في ثوب جديد يليق بالمناسبة ويؤكد على أهمية دور الرياضة في المجتمع.

وتؤكد التوقعات مشاركة كبيرة من ممثلي القطاع المصرفي من الجنسين، لاسيما أن هذه التظاهرة تعد فرصة ذهبية لتجديد النشاط وممارسة رياضة المشي، والمساهمة في إثراء الحدث من خلال المشاركة الواسعة في التظاهرة الرياضية.

وسيكون كبار قيادات مصرف قطر المركزي في الموعد للمشاركة في التظاهرة لتعزز التفاعل المجتمعي والتأكيد على أهمية الثقافة الرياضية والصحة البدنية ويسعى المصرف إلى تنظيم هذه التظاهرة سنوياً بصورة نموذجية كونها تُعتبر عرساً رياضياً للدولة وللقطاع المصرفي يحرص الجميع على المشاركة فيها من خلال ممارسة الرياضة للتأكيد على دورها في حياتنا وانعكاساتها الإيجابية على الفرد والمجتمع.

واليوم الرياضي للدولة يعتبر فرصة لممارسة الرياضة وبالتالي الجميع من منتسبي القطاع المصرفي حريصون كل الحرص على المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية التي تأتي مرة واحدة كل عام، حيث أصبح هذا اليوم بمثابة مبادرة تاريخية وضعت قطر في مكانة مرموقة رياضياً بصفتها رائدة في مجال التطوير الرياضي ومواصلة المشاركات والاحتفالات بهذه المناسبة سنوياً تؤكد على مدى ترسيخ أهميتها في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع المصرفي للدولة الذي يحرص دائماً علي المشاركة بصورة فعّالة تؤكد على مدى الاهتمام الكبير من قبل الجميع وقيادات القطاع المصرفي إيماناً منهم بأهمية الرياضة في حياتنا اليومية وانعكاسات الرياضة على الفرد والمجتمع.