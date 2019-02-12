دعوة القطريين للاستثمار في كينيا

الدوحة - الراية:

التقى السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأوّل لرئيس غرفة قطر وفداً من جمهورية كينيا برئاسة السيد محمد جوليد الرئيس التنفيذيّ لمجلس تنمية المقاطعات الشمالية أمس بمقرّ الغرفة.

تناول اللقاء بحثَ علاقات التعاون بين الجانبين ودعوة أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في كينيا، وكذلك القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال من الجانبين التعاون فيها، والتعرّف على الإمكانات المُتاحة للاستثمار في كينيا.

وقال بن طوار إنّ دولة قطر تولي اهتماماً بالاستثمار في إفريقيا انطلاقاً من إستراتيجيتها في تنويع الاقتصاد والتوسّع في الاستثمارات الخارجية، واصفاً إفريقيا بأنها مُستقبل الاستثمار، منوهاً بأن الغرفة تشجّع أصحاب الأعمال القطريين على استكشاف فرص الاستثمار في كينيا والتي تزخر بالكثير من الفرص في قطاعات الزراعة والصناعة والغاز وغيرها من المجالات.

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وأوضح بن طوار أنّ منطقة شرق إفريقيا تعتبر سوقاً هامّة لقطر، وأن هناك اهتماماً بدعم التعاون مع دول هذه المنطقة لما تزخر به من إمكانات هائلة وفرص مشجّعة للاستثمار. ولفت إلى أنّ هناك جالية كينية مؤهلة تعمل في قطر في مجالات مُختلفة وتتميز بالجودة والاحترام والمهارة في العمل.

بدوره، قال السيّد محمد جوليد إن هدف الزيارة هو التمهيد لزيارة 8 محافظين من المحافظات الشمالية في كينيا إلى الغرفة خلال العام الجاري، وذلك بغرض بناء شراكة وتعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر في كافة مجالات الاستثمار والتنمية، والتعريف بالفرص المتاحة للاستثمار في كينيا وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كينيا.

وقال إنّ مجلس تنمية المحافظات يعُنى بعرض الفرص الاستثمارية في هذه المناطق الشمالية وبحث شراكات تنموية وتجارية مع شركاء التنمية والمستثمرين في الخارج. ودعا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة كينيا والتعرّف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الثروة الحيوانية، والزراعة، والسياحة، والطاقة والتعدين، والسياحة، والبنية التحتية وغيرها، والدخول في استثمارات سواء بشراكة مع القطاع العام أو استثمارات خاصة. ونوّه جوليد إلى أنّ كينيا لديها الكثير من المُنتجات التي يمكن أنّ توردها لقطر سواء الغذائية أو الزراعية أو غيرها، مُشيداً بقوة الاقتصاد القطري وقدرة قطر على مُواجهة كافة التحديات التي تواجهها. وقال إنّ دولة قطر لها إسهامات وإنجازات كبيرة على مُستوى العالم، واستطاعت أن تلفت أنظار كافة دول العالم إليها.