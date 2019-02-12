118 مليون ريال أرباح فودافون قطر

حمد بن عبدالله: 2018 .. نقطة تحول تاريخية للشركة

استمرار أعمال نشر شبكة الجيل الخامس 5 G

منظومة متكاملة من المنتجات والخدمات الرقمية

استثمارات كبيرة في البنية التحتية للاتصالات الثابتة

توفير شبكة الألياف الضوئية جيجانت في 20 منطقة

الدوحة - الراية:

أعلنت شركة «فودافون قطر» عن نتائجها المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 5.1% ليصل إلى 2,101 مليون ريال قطري مسجلاً نمواً على أساس سنوي للمرة الأولى منذ 4 سنوات . وارتفعت الأرباح قبل احتساب التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8.5% لتصل إلى 584 مليون ريال قطري . وبلغ صافي الربح السنوي للمرة الأولى على الإطلاق 118 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 374 مليون ريال قطري. وحققت الشركة زيادة عملاء خدمة الاشتراك الشهري بنسبة 24.1% . وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 211.4 مليون ريال قطري.

الملخص المالي:

حققت «فودافون قطر» نتائج مالية قوية خلال السنة المالية 2018 بفضل نمو عدد عملاء خدمة الاشتراك الشهري ونمو خدمة الشبكة الثابتة، فضلاً عن برنامج تحسين كفاءة التكلفة.

وعاودت الشركة تحقيق نمو سنوي في إجمالي الإيرادات للمرة الأولى منذ 4 سنوات، حيث ارتفع بنسبة 5.1% على أساس سنوي ليصل إلى 2,101 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 مدفوعاً بنمو إيرادات الاشتراك الشهري والشبكة الثابتة ومبيعات الهواتف المحمولة.

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وارتفعت الأرباح قبل احتساب التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء لهذه الفترة بنسبة 8.5% على أساس سنوي لتصل إلى 584 مليون ريال قطري، وذلك نتيجةً لارتفاع الإيرادات وانخفاض التكاليف. وأدى ذلك إلى زيادة هامش الربح قبل احتساب التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمعدل 0.9 نقطة مئوية ليصل إلى 27.8%.

للمرة الأولى

وحققت الشركة أرباحاً سنوية للمرة الأولى على الاطلاق، حيث وصل صافي الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلى 118 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 374 مليون ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. وبلغت التدفقات النقدية الحرة 201 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي، وانخفض بذلك صافي الدين إلى 419 مليون ريال قطري.

واستناداً إلى النتائج المالية القوية للسنة المالية 2018، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، أي بقيمة 0.25 ريال قطري للسهم الواحد، بما مجموعه 211.4 مليون ريال قطري، بانتظار موافقة الجمعية العمومية للشركة.

وتقدم «فودافون قطر» خدماتها حالياً إلى 1,417,000 عميل. وقد ارتفع عدد عملاء خدمة الاشتراك الشهري هذا العام بنسبة كبيرة بلغت 24.1% بفضل المنتجات المبتكرة التي أطلقتها الشركة، وزيادة الإقبال على باقات FLEX و Red وباقات الأعمال التي تلبي جميع احتياجات العملاء ليصل بذلك متوسط العائد لكل مشترك (ARPU) هذا العام إلى 105 ريال قطري، أي بزيادة 5.6% على أساس سنوي.

نقطة تحول

وفي إطار تعليقه على النتائج، قال الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة «فودافون قطر»: «كانت السنة المالية 2018 نقطة تحول في تاريخ فودافون قطر؛ حيث ساهمت القرارت الحاسمة والإنجازات التي تحققت ضمن إطار استراتيجيتنا بوضعنا على المسار الصحيح لتحقيق المزيد من النمو».

وأضاف آل ثاني: «قطعنا أشواطاً كبيرة خلال عام 2018 لنصبح شركة اتصالات متكاملة، ونحن فخورون جداً بالمكانة المرموقة التي تحتلها ’فودافون قطر‘ في صدارة المشهد الرقمي، فقد بنينا منظومة متكاملة من المنتجات والخدمات الرقمية لمواكبة المتطلبات المتنامية لعملائنا من الأفراد والشركات على حد سواء. ومع استمرار أعمال نشر شبكة الجيل الخامس 5G على قدم وساق في العديد من المناطق بعد تشغيلها في أغسطس 2018، عززنا التزامنا بالاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، وتزويد البلاد ببنية تحتية عالمية المستوى. وبالإضافة إلى استثماراتنا في تكنولوجيا الجيل الخامس، نستثمر بشكل كبير أيضاً في البنية التحتية لشبكة الاتصالات الثابتة. نحن بصدد توفير شبكة الألياف الضوئية جيجانيت في أكثر من 20 منطقة استراتيجية ووضعنا خططاً لمواصلة نشر هذه الشبكة في عام 2019».

واختتم آل ثاني حديثه قائلاً: «نحن واثقون من امتلاكنا الاستراتيجية الصحيحة لمواصلة النجاح وتسريع وتيرة نمو الشركة في عام 2019 وما بعده. وسنواصل تقديم المزيد من الابتكارات الرقمية الرائدة في قطر، والقيام بدورنا على أكمل وجه للمساهمة في تحقيق ’رؤية قطر الوطنية 2030».